"Сьогодні я обираю бути тут". Стало відомо, де зараз Лобода і чим вона займається

Де зараз Світлана Лобода

Як стало відомо Styler, Світлана Лобода протягом тижня знаходиться на Сході України з гуманітарною місією, для підтримки місцевого населення та військових.

"Це власна ініціатива співачки після організованого збору на допомогу постраждалим від вибуху Каховської ГЕС, що проходив на нещодавньому концерті співачки в Ризі", - розповіли в пресслужбі артистки.

Зібрані кошти та необхідну гуманітарну допомогу Світлана особисто передала волонтерам для пункту незламності в місті Гуляйполе Запорізької області.

"Деталі локацій та підрозділів, де знаходилася Світлана розголошувати поки не можемо з міркувань безпеки", - додали представники артистки.

Співачка показала сильне відео з Херсону

Артистка у своїх соцмережах виклала кадри біля знаменитої херсонської стели, на яких під акомпанемент гітариста виконала пісню легендарного гурту Скрябін "Нікому то не треба" 1997 року, в якій є дуже сильні рядки.

"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра.

Сьогодні я обираю бути тут", - підписала співачка пост.

Що відомо про останній скандал зі співачкою

Нещодавно артистка анонсувала великий концерт в Києві на кінець серпня, але почався сильний хейт на її адресу.

Співачці пригадали її гастролі по РФ після 2014 року і позицію "музика поза політикою", а також невпевнені заяви на початку повномасштабного вторгнення.

Люди писали, що не вірять співачці, яка жила та співала у Росії. Також наголошували, що організатори цього заходу намагаються вибілити репутацію артистки.

Після скандалу організатори концерту повідомили, що виступу зірки не буде, його скасовано. Гроші за квитки людям повернуть.