"Сьогодні я обираю бути тут". Стало відомо, де зараз Лобода і чим вона займається

Світлана Лобода показала нове відео, на якому розсекретила своє місцеперебування і показала, чим займається. Попри ряд фейків і скандалів, артистка продовжує активно допомагати українцям.
Дізнайтеся деталі нижче в матеріалі Styler.
Як стало відомо Styler, Світлана Лобода протягом тижня знаходиться на Сході України з гуманітарною місією, для підтримки місцевого населення та військових.
"Це власна ініціатива співачки після організованого збору на допомогу постраждалим від вибуху Каховської ГЕС, що проходив на нещодавньому концерті співачки в Ризі", - розповіли в пресслужбі артистки.
Зібрані кошти та необхідну гуманітарну допомогу Світлана особисто передала волонтерам для пункту незламності в місті Гуляйполе Запорізької області.
"Деталі локацій та підрозділів, де знаходилася Світлана розголошувати поки не можемо з міркувань безпеки", - додали представники артистки.
Артистка у своїх соцмережах виклала кадри біля знаменитої херсонської стели, на яких під акомпанемент гітариста виконала пісню легендарного гурту Скрябін "Нікому то не треба" 1997 року, в якій є дуже сильні рядки.
"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра.
Сьогодні я обираю бути тут", - підписала співачка пост.
Нещодавно артистка анонсувала великий концерт в Києві на кінець серпня, але почався сильний хейт на її адресу.
Співачці пригадали її гастролі по РФ після 2014 року і позицію "музика поза політикою", а також невпевнені заяви на початку повномасштабного вторгнення.
Люди писали, що не вірять співачці, яка жила та співала у Росії. Також наголошували, що організатори цього заходу намагаються вибілити репутацію артистки.
Після скандалу організатори концерту повідомили, що виступу зірки не буде, його скасовано. Гроші за квитки людям повернуть.
Раніше ми писали також, що росіяни казяться через Світлану Лободу і придумують нові фейки.