"Сегодня я выбираю быть здесь". Стало известно, где сейчас Лобода и чем она занимается

Где сейчас Светлана Лобода

Как стало известно Styler, Светлана Лобода в течение недели находится на Востоке Украины с гуманитарной миссией для поддержки местного населения и военных.

"Это собственная инициатива певицы после организованного сбора в помощь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС, проходившего на недавнем концерте певицы в Риге", - рассказали в пресс-службе артистки.

Собранные средства и необходимая гуманитарная помощь Светлана лично передала волонтерам для пункта несокрушимости в городе Гуляйполе Запорожской области.

"Детали локаций и подразделений, где находилась Светлана разглашать, пока не можем по соображениям безопасности", - добавили представители артистки.

Певица показала сильное видео из Херсона

Артистка в своих соцсетях выложила кадры возле знаменитой херсонской стелы, на которых под аккомпанемент гитариста исполнила песню легендарной группы Скрябин "Нікому то не треба" 1997 года, в которой есть очень сильные строки.

"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра.

Сьогодні я обираю бути тут", - подписала певица пост.

Что известно о последнем скандале с певицей

Недавно артистка анонсировала большой концерт в Киеве в конце августа, но начался сильный хейт в ее адрес.

Певице вспомнили ее гастроли по РФ после 2014 года и позицию "музыка вне политики", а также неуверенные заявления в начале полномасштабного вторжения.

Люди писали, что не верят певице, которая жила и пела в России. Также отмечали, что организаторы этого мероприятия пытаются отбелить репутацию артистки.

После скандала организаторы концерта сообщили, что выступления звезды не будет, он отменен. Деньги за билеты людям вернут.