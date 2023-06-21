"Сегодня я выбираю быть здесь". Стало известно, где сейчас Лобода и чем она занимается

Светлана Лобода показала новое видео, на котором рассекретила свое местонахождение и показала, чем занимается. Несмотря ряд фейков и скандалов, артистка продолжает активно помогать украинцам.
Узнайте подробности ниже в материале Styler.
Как стало известно Styler, Светлана Лобода в течение недели находится на Востоке Украины с гуманитарной миссией для поддержки местного населения и военных.
"Это собственная инициатива певицы после организованного сбора в помощь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС, проходившего на недавнем концерте певицы в Риге", - рассказали в пресс-службе артистки.
Собранные средства и необходимая гуманитарная помощь Светлана лично передала волонтерам для пункта несокрушимости в городе Гуляйполе Запорожской области.
"Детали локаций и подразделений, где находилась Светлана разглашать, пока не можем по соображениям безопасности", - добавили представители артистки.
Артистка в своих соцсетях выложила кадры возле знаменитой херсонской стелы, на которых под аккомпанемент гитариста исполнила песню легендарной группы Скрябин "Нікому то не треба" 1997 года, в которой есть очень сильные строки.
"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра.
Сьогодні я обираю бути тут", - подписала певица пост.
Недавно артистка анонсировала большой концерт в Киеве в конце августа, но начался сильный хейт в ее адрес.
Певице вспомнили ее гастроли по РФ после 2014 года и позицию "музыка вне политики", а также неуверенные заявления в начале полномасштабного вторжения.
Люди писали, что не верят певице, которая жила и пела в России. Также отмечали, что организаторы этого мероприятия пытаются отбелить репутацию артистки.
После скандала организаторы концерта сообщили, что выступления звезды не будет, он отменен. Деньги за билеты людям вернут.
Ранее мы писали также, что россияне бесятся из-за Светланы Лободы и придумывают новые фейки.