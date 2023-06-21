Росіяни казяться через Лободу і придумують нові фейки. Співачка відповіла

При цьому росЗМІ перекрутили слова співачки, яка давно покинула РФ і засуджує путінський режим та розв'язану росіянами повномасштабну війну проти України.

Зокрема, всілякі російські сайти про шоу-бізнес пишуть, що співачці "довелося зійти з Олімпу, до якого вона довго йшла". Насправді ж сама Лобода у інтерв'ю шоу GlumOFF каже, що зараз переживає важкі часи разом з українцями.

Цікаво, що у відео кількамісячної давнини, яке зараз "взяли в оборот" пропагандисти, зірка висловлює впевненість, що "у нас попереду велике життя". Однак окупанти перекрутили пряму мову артистки, подавши ці слова як "сподіваюся, що у мене попереду велике життя".

Скриншоти

До слова, у російських ЗМІ регулярно накидаються на Лободу, яка, на відміну від "співачок ротом", на кшталт Ані Лорак і Таїсії Повалій, покинула Росію 24 лютого і допомагає українцям.

Так, раніше росіяни розганяли нібито листування якогось замовника з менеджером Лободи про домовленість виступити в Дубай для багатіїв з РФ за 100 тисяч євро. Тоді навіть деякі українські видання "повелися" на цей фейк...

Сьогодні у коментарі Styler LOBODA прокоментувала російські "вкиди" про неї.

"Не даю їм спокою. Задивляються мої інтерв’ю до дірок, а потім складають свої Кубики Рубіка. В мене все чудово, гайз, видихайте!" - сказала співачка.

Додамо, що зараз Світлана перебуває в Україні, про що свідчать в тому числі актуальні фотографії, які вона публікує в соціальних мережах.

Світлана Лобода у Києві (фото: instagram.com/lobodaofficial)