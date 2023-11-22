"Сьогодні ми осиротіли…" Помер відомий український актор, зірка театру та багатьох серіалів

На 67 році життя не стало відомого українського актора та режисера Олександра Крижанівського. Він був зіркою серіалу "Нюхач", "Перехрестя", "Рідна кров", "За законами воєнного часу", "Повернення Мухтара".

Що відомо про Олександра Крижанівського та що стало причиною його смерті, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис його сина у Facebook.

За словами Володимира Крижанівського, батька не стало через ускладнення після хвороби.

"Друзі, мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя - Театрі на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше", - говориться у повідомленні.

У театрі також написали повідомлення про смерть Олександра Крижанівського.

"Сьогодні ми осиротіли. Наш Олександр Володимирович помер. Висловлюємо найглибші співчуття дружині, Тамарі Олександрівні та сину Володимиру. Обіймаємо. Тримаємось", - написали на сторінці театру.

Олександр Крижанівський (фото: Театр на Печерську)

Олександр Крижанівський - Заслужений артист України, український театральний діяч, актор та режисер, директор-художній керівник Київського академічного театру на Печерську.

Народився 13 жовтня 1957 року у Києві. З 1975 року навчався на акторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенко-Карого. У 1981 році закінчив аспірантуру. У 1987-1991 роках навчався у Школі драматичного мистецтва, режисерського факультету ГІТІСу.

Був актором Київського театру естради, з 1982 року викладав майстерність актора в КДІТМ ім. Карпенко-Карого. В кінці 80-х - актор Молодого театру, у 90-х перейшов працювати у Театр на Подолі. З 1999 року - режисер та художній керівник Нового драматичного театру на Печерську.

Був одружений з заслуженою артисткою України Тамарою Плашенко. Є син Володимир.

Олександр Крижанівський помер 21 листопада 2023 року у віці 66 років у Києві.

Його відомі ролі: "Попіл Феніксу", "Повернення Мухтара", "За все тобі дякую", "Золоті хлопці", "Райські птахи", "Сила тяжіння", "Брат за брата", "СБУ. Спецоперація", "Матч", Життя після життя", "Мажор", Нюхач", "Незламна", "Будинок на холодному ключі", "Перехрестя", "За законами воєнного часу", "Я заплачу завтра", "Спадкоємиця мимоволі", "Кров янгола". Також у нього є багато режисерських робіт у театрі та кіно.

Має три нагороди "Київської пекторалі" та премію Мар'яна Крушельницького.