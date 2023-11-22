"Сегодня мы осиротели…" Умер известный украинский актер, звезда театра и многих сериалов

На 67 году жизни не стало известного украинского актера и режиссера Александра Крыжановского. Он был звездой сериала "Нюхач", "Перекресток", "Родная кровь", "По законам военного времени", "Возвращение Мухтара".

Что известно об Александре Крыжановском и что стало причиной его смерти, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение его сына в Facebook.

По словам Владимира Крыжановского, отца не стало из-за осложнений после болезни.

"Друзья, мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни - Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже", - говорится в сообщении.

В театре также написали сообщения о смерти Александра Крыжановского.

"Сегодня мы осиротели. Наш Александр Владимирович умер. Выражаем глубочайшие соболезнования жене, Тамаре Александровне и сыну Владимиру. Обнимаем. Держимся", - написали на странице театра.

Александр Крыжановский (фото: Театр на Печерске)

Александр Крыжановский – заслуженный артист Украины, украинский театральный деятель, актер и режиссер, директор-художественный руководитель Киевского академического театра на Печерске.

Родился 13 октября 1957 года в Киеве. С 1975 г. учился на актерском факультете Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1981 году окончил аспирантуру. В 1987-1991 годах учился в Школе драматического искусства, режиссерского факультета ГИТИСа.

Был актером Киевского театра эстрады, с 1982 года преподавал мастерство актера в КГИТМ им. Карпенко-Карого. В конце 80-х – актер Молодого театра, в 90-х перешел работать в Театр на Подоле. С 1999 года – режиссер и художественный руководитель Нового драматического театра на Печерске.

Был женат на заслуженной артистке Украины Тамаре Плашенко. Есть сын Владимир.

Александр Крыжановский скончался 21 ноября 2023 года в возрасте 66 лет в Киеве.

Его известные роли: "Пепел Феникса", "Возвращение Мухтара", "За все тебе спасибо", "Золотые парни", "Райские птицы", "Сила тяготения", "Брат за брата", "СБУ. Спецоперация", "Матч ", Жизнь после жизни", "Мажор", Нюхач", "Несокрушимая", "Дом на холодном ключе", "Перекресток", "По законам военного времени", "Я заплачу завтра", "Наследница поневоле", "Кровь ангела". Также у него много режиссерских работ в театре и кино.

Имеет три награды "Киевской пекторали" и премию Марьяна Крушельницкого.