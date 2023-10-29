UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сьогодні День автомобіліста. Привітайте знайомих водіїв гарними віршами

Привітання з Днем автомобіліста (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У неділю, 29 жовтня, в Україні щороку відзначається День автомобіліста і дорожника. День припадає на останню неділю жовтня. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо транспортної галузі в цілому.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться найкрасивішими привітаннями до День автомобіліста і дорожника.

Привітання у прозі

Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю завжди обирати легкий шлях. Бажаю уникати аварійних ситуацій та потрапляти тільки у щасливі пригоди. Бажаю справної машини та чудового настрою за кермом. Бажаю удачі в дорозі та безпеки на автопросторах.

***

Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай твоя життєва дорога буде щасливою, спокійною, гладкою, на шляху зустрічаються порядні, щирі люди. Бажаю, щоб успіх був на твоєму боці, а удача була щедра до тебе! І нехай невпинно оберігає ангел-охоронець!

***

Вітаю з Днем автомобіліста і бажаю, щоб найвірнішим твоїм навігатором було твоє серце, і щоб цей навігатор завжди вибирав вдалий шлях до щастя!

***

Бажаю тільки зеленого світла, хорошого асфальту, лояльних поліцейських і ніколи не втрачати уваги і пильності під час руху. З днем ​​автомобіліста!

***

У День автомобіліста я бажаю тобі тільки щасливої ​​дороги і рівних доріг! Нехай твої маршрути завжди будуть вірними, нехай кожна поїздка перетворюється для тебе в незабутнє барвисте пригода, і нехай в дорозі тобі ніколи не зустрічаються перешкоди!

***

З днем автомобіліста хочу привітати всіх, хто за кермом і побажати поважати дорогу та її мандрівників, знати та виконувати правила дорожнього руху, бути культурними та чуйними на своєму шляху, а також ніколи не спішити та не спізнюватись!

Раніше ми повідомляли, скільки коштують ретроавто в Україні та навіщо їх купують.

Також ми писали, про топ-10 найпопулярніших автомобілів у злодіїв в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
водіїАвтомобільний рух