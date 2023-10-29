Сьогодні День автомобіліста. Привітайте знайомих водіїв гарними віршами

Привітання у прозі

Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю завжди обирати легкий шлях. Бажаю уникати аварійних ситуацій та потрапляти тільки у щасливі пригоди. Бажаю справної машини та чудового настрою за кермом. Бажаю удачі в дорозі та безпеки на автопросторах.

***

Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай твоя життєва дорога буде щасливою, спокійною, гладкою, на шляху зустрічаються порядні, щирі люди. Бажаю, щоб успіх був на твоєму боці, а удача була щедра до тебе! І нехай невпинно оберігає ангел-охоронець!

***

Вітаю з Днем автомобіліста і бажаю, щоб найвірнішим твоїм навігатором було твоє серце, і щоб цей навігатор завжди вибирав вдалий шлях до щастя!

***

Бажаю тільки зеленого світла, хорошого асфальту, лояльних поліцейських і ніколи не втрачати уваги і пильності під час руху. З днем ​​автомобіліста!

***

У День автомобіліста я бажаю тобі тільки щасливої ​​дороги і рівних доріг! Нехай твої маршрути завжди будуть вірними, нехай кожна поїздка перетворюється для тебе в незабутнє барвисте пригода, і нехай в дорозі тобі ніколи не зустрічаються перешкоди!

***

З днем автомобіліста хочу привітати всіх, хто за кермом і побажати поважати дорогу та її мандрівників, знати та виконувати правила дорожнього руху, бути культурними та чуйними на своєму шляху, а також ніколи не спішити та не спізнюватись!