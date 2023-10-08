Софія Ротару прокоментувала смерть Ніни Матвієнко: вони з нею однолітки

Українська співачка та акторка Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Про сумну звістку повідомили її донька Тоня Матвієнко та зять Арсен Мирзоян. Українці оплакують відому артистку та висловлюють слова співчуття.
Не змовчала й інша легендарна артистка України – Софія Ротару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Варто зазначити, що Софія Ротару не була багатослівною і дуже лаконічно дала знати, що горює разом зі всіма – вона розмістила чорно-білий портрет Ніни Матвієнко у своїх сторі, додала слова "Світла пам'ять" та емодзі у вигляді розбитого сердечка.
Софія Ротару відреагувала на смерть Ніни Матвієнко (скриншот)
З перших днів повномасштабного вторгнення 76-річна Софія Ротару дуже зрідка з'являється на публіці. Не особливо активна вона й соціальних мережах – інколи додає реакцію на якісь суспільні події. Але про своє ставлення до війни не говорить й інтерв'ю не дає.
Останнє повідомлення в Instagram артистки було 24 серпня – на день Незалежності. В цей день також святкував свій день народження син артистки, Руслан Євдокименко і Ротару опубліковала фото з ним.
Ніна Матвієнко майже до останніх днів життя давала інтерв'ю, коментарі, висловлювалася про війну та активно з'являлася на публіці. Її смерть стала страшною несподіванкою для всіх українців.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці оплакують українську артистку Ніну Матвієнко.
А також розповідали про те, як зараз виглядає Софія Ротару.