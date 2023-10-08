Софія Ротару прокоментувала смерть Ніни Матвієнко: вони з нею однолітки

Варто зазначити, що Софія Ротару не була багатослівною і дуже лаконічно дала знати, що горює разом зі всіма – вона розмістила чорно-білий портрет Ніни Матвієнко у своїх сторі, додала слова "Світла пам'ять" та емодзі у вигляді розбитого сердечка.

Софія Ротару відреагувала на смерть Ніни Матвієнко (скриншот)

З перших днів повномасштабного вторгнення 76-річна Софія Ротару дуже зрідка з'являється на публіці. Не особливо активна вона й соціальних мережах – інколи додає реакцію на якісь суспільні події. Але про своє ставлення до війни не говорить й інтерв'ю не дає.

Останнє повідомлення в Instagram артистки було 24 серпня – на день Незалежності. В цей день також святкував свій день народження син артистки, Руслан Євдокименко і Ротару опубліковала фото з ним.

Ніна Матвієнко майже до останніх днів життя давала інтерв'ю, коментарі, висловлювалася про війну та активно з'являлася на публіці. Її смерть стала страшною несподіванкою для всіх українців.