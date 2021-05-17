София Ротару решила продать отель в Крыму: стоимость шокирует

Так, например, российская певица и модель Анна Калашникова сообщила о том, что риелтор ей предложил приобрести расположенный в Крыму отель "Вилла София", собственницей которого является эстрадная исполнительница София Ротару.

Напомним, что около 30 лет назад София Ротару взяла в аренду фундамент купален Роффе 1897 года. По слухам, на ремонт звезда потратила около одного миллиона долларов. На этом месте и был возведен отель. Сейчас он не работает и выставлен на продажу.

Изначально Ротару хотела за него 25 миллионов евро, сообщил риелтор. Теперь же артистка снизила цену на два миллиона - но и это недешево, считает специалист.

"На сегодняшний день такая покупка мне не по карману. Я много трачу на содержание недвижимости, которая расположена в Испании и в Москве", - рассказала певица Анна Калашникова.

Анна Калашникова на фоне гостиницы Софии Ротару (фото: news.allcrimea.net)

"Сын Ротару Руслан Евдокименко, который занимался этим бизнесом, выставил гостиницу на продажу за 25 миллионов евро. Но сейчас кризис, у людей нет денег, покупателей пока не нашлось", - сообщает издание.

Напомним, что У Софии Ротару есть еще особняк под Киевом, расположенный в районе поселка Пятихатки. Квартиру в Ялте возле самого моря артистка продала около двух лет назад.