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София Ротару после "Песни года" в Москве выступила на концерте "Квартала 95"

Автор: Людмила Жукова

София Ротару продолжает свое творчество и активно выступает. Так, певица недавно спела на "Песне года" в Москве, а потом приехала в Киев на съемку "Квартала 95".

Об этом стало известно из Instagram певицы.

Ротару спела несколько своих хитов. Выступала она в красном брючном костюме.

Отметим, что съемки новогоднего "Квартала" проходили во Дворце Украина 17 декабря. Также там присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

На видео можно посмотреть, как шикарно выглядит Ротару в свои 74 года. Она выкладывается на сцене на все 100%.

Отметим, что в прошлом году София Ротару сделала точно так же, как в этом. Она выступила в Москве на "Песне года", а потом прилетела в Киев - сниматься в "Квартале 95".

Как мы ранее писали, пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций.

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Ротару