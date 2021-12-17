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Софія Ротару після "Пісні року" в Москві виступила на концерті "Кварталу 95"

Автор: Людмила Жукова

Софія Ротару продовжує свою творчість і активно виступає. Так, співачка нещодавно заспівала на "Пісні року "в Москві, а потім приїхала до Києва на зйомку "Кварталу 95".

Про це стало відомо з Instagram співачки.

Ротару заспівала кілька своїх хітів. Виступала вона в червоному брючному костюмі.

Зазначимо, що зйомки новорічного "Кварталу" проходили в Палаці Україна 17 грудня. Також там був присутній і президент України Володимир Зеленський.

На відео можна подивитися, як шикарно виглядає Ротару в свої 74 роки. Вона викладається на сцені на всі 100%.

Відзначимо, що в минулому році Софія Ротару зробила точно так само, як в цьому. Вона виступила в Москві на "Пісні року", а потім прилетіла до Києва - зніматися в "Кварталі 95".

Як ми раніше писали, пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій.

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Ротару