София Ротару перед концертом на День Независимости в Украине выступит в России

София Ротару будет выступать 24 августа на большом концерте в НСК "Олимпийский" в честь 30-летия Дня Независимости Украины. При этом стало известно, что перед этим она выйдет на сцену на конкурсе в России "Новая волна 2021"

Ее участие заявлено на официальной странице конкурса в Instagram.

Скриншот с Instagram "Я назову планету именем твоим!" От радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что это не единственная украинская артистка, которая выступит на этом конкурсе. На сцену также выйдет Светлана Лобода. Певица давно уже переехала в Россию и выступает там. Скриншот с Instagram