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Камалия заразилась флуроной и записала видео в клинике: "плохие анализы"

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 13:06
Камалия заразилась флуроной и записала видео в клинике: "плохие анализы" Коллаж РБК-Украина: Камалия заболела флуроной
Автор: Владимир Костырин

Певица Камалия, которая уже перенесла COVID-19 раньше, рассказала об одновременном заражении коронавирусом и гриппом, что получило название флурона.

Об этом знаменитая украинская артистка сообщила в своем Instagram.

Камалия также показала видео из клиники, куда прибыла вместе с мамой, Инной Петровной Шмаренковой, так как переживает, что она тоже могла заразиться.

"Уже болею больше 2-х недель, температура не падает ниже 38.0С, плохие анализы крови, жесткое дыхание. Завтра иду на КТ, чтобы исключить поражение легких", - написала певица.

На ролике видно, что медработник проводит Камалии процедуры и делает инъекцию. Тут же в кадре - мама артистки на лежаке.

Камалия заразилась флуроной и записала видео в клинике: &quot;плохие анализы&quot;Камалия заразилась флуроной и записала видео в клинике: &quot;плохие анализы&quot;

Камалия сообщила о заражении флуроной (фото: скриншот instagram.com/kamaliyaofficial)

По словам Камалии, она дважды делала ПЦР-тесты, которые показывали отрицательный результат и не выявляли заражение.

"Но наши друзья, которые с нами отдыхали в Финляндии - у них повысилась корона. И такие же все симптомы. У меня дважды ПЦР-тест показывает отрицательный (результат), но антитела взлетели с 4 тысяч до 11-ти, то есть это показывает то, что был контакт с вирусом. Теперь переживаю за маму, вот привезла ее (в клинику) тоже", - рассказала певица.

Видео: Камалия заразилась флуроной - COVID-19 и гриппом одновременно

Отметим, что недавно артистка с семьей отправлялась на отдых в Буковель.

Напомним, не так давно 43-летняя Камалия попала в больницу под капельницу, так как проходила курс восстановления и очищения крови после коронавируса, которым переболела вместе с семьей еще осенью 2020 года.

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