Софія Ротару перехворіла на Омікрон: "коронавірус переможений, проте не без ускладнень"

Софія Ротару заразилася штамом коронавірусу "Омікрон", і після двох тижнів лікування поборола хворобу, а тепер відновлює сили та здоров'я. Легенда української естради ошелешила шанувальників розповіддю про недугу, а також закликала берегти себе і своїх близьких.

Про це 74-річна зірка 1 лютого повідомила у своєму Instagram .

Софія Михайлівна зазначила, що зараз одужала, проте в ході лікування, на жаль, мали місце ускладнення.

"Дорогі друзі та близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, проте не без ускладнень", - йдеться в публікації.

Народна артистка України подякувала медикам, які надавали допомогу в лікуванні.

"Ситуація завдяки чудовим лікарям і медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили..." - розповіла Ротару.

Знаменита співачка і Герой України також висловила слова подяки своїй родині та всім, хто був з нею поруч в ці непрості дні, надавав підтримку.

"Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару", - пише артистка.

Також вона опублікувала своє фото в молодості до цього посту.

Софія Ротару повідомила, що перехворіла на "Омікрон" (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Реакція мережі

У коментарях під публікацією - маса теплих добрих побажань якомога швидше повністю оговтатися від хвороби, що озвучують і знамениті артисти, в тому числі зарубіжні, і прості громадяни.

"Дай Бог здоров'я!" - пише Максим Галкін

"Якнайшвидшого одужання і впевнений все буде добре", - написав Микола Басков.

Фото: скрін коментарів instagram.com/sofiarotaru.official