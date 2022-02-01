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Софія Ротару перехворіла на Омікрон: "коронавірус переможений, проте не без ускладнень"

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 20:46
Софія Ротару перехворіла на Омікрон: "коронавірус переможений, проте не без ускладнень" Фото: Софія Ротару (facebook.com/sofiarotaru.official)
Автор: Володимир Костирін

Софія Ротару заразилася штамом коронавірусу "Омікрон", і після двох тижнів лікування поборола хворобу, а тепер відновлює сили та здоров'я. Легенда української естради ошелешила шанувальників розповіддю про недугу, а також закликала берегти себе і своїх близьких.

Про це 74-річна зірка 1 лютого повідомила у своєму Instagram.

Софія Михайлівна зазначила, що зараз одужала, проте в ході лікування, на жаль, мали місце ускладнення.

"Дорогі друзі та близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, проте не без ускладнень", - йдеться в публікації.

Народна артистка України подякувала медикам, які надавали допомогу в лікуванні.

"Ситуація завдяки чудовим лікарям і медсестрам під контролем, але потрібен ще час і сили..." - розповіла Ротару.

Знаменита співачка і Герой України також висловила слова подяки своїй родині та всім, хто був з нею поруч в ці непрості дні, надавав підтримку.

"Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваша Софія Ротару", - пише артистка.

Також вона опублікувала своє фото в молодості до цього посту.

Софія Ротару перехворіла на Омікрон: &quot;коронавірус переможений, проте не без ускладнень&quot;

Софія Ротару повідомила, що перехворіла на "Омікрон" (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Реакція мережі

У коментарях під публікацією - маса теплих добрих побажань якомога швидше повністю оговтатися від хвороби, що озвучують і знамениті артисти, в тому числі зарубіжні, і прості громадяни.

  • "Дай Бог здоров'я!" - пише Максим Галкін
  • "Якнайшвидшого одужання і впевнений все буде добре", - написав Микола Басков.

Софія Ротару перехворіла на Омікрон: &quot;коронавірус переможений, проте не без ускладнень&quot;

Фото: скрін коментарів instagram.com/sofiarotaru.official

  • "Будьте здорові і не хворійте, наша дорога й улюблена Софія Михайлівна! Бережіть себе! Ми з Вами!"
  • "Будьте здорові, дорога Софія Михайлівна!"
  • "Софія Михайлівна, ми дуже хвилюємося! Одужуйте швидше!"
  • "Міцного вам здоров'я, Софія Михайлівна!! Дуже Вас любимо!"
  • "Одужуйте швидше! Все буде добре! Ми Вас дуже-дуже любимо!"

Раніше повідомлялося, що пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій.

Нагадаємо, зовсім недавно співачка Камалія, яка вже перенесла COVID-19 раніше, розповіла про зараження на флурону - одночасне зараження на коронавірус і грип.

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София Ротау Омикрон Коронавірус
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