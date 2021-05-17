У Ротару высказались о продаже дорогущего отеля в Ялте

По ее словам, цена в 23 миллиона евро и активная работа риэлторов - это всего лишь слухи. Она также заявила, что в настоящее время Софии Ротару некогда заниматься гостиничным бизнесом, поскольку она активно готовиться к своему дню рождения, который будет 7 августа. Артистка хочет удивить своих поклонников новыми песнями.

Отель "Вилла София" (фото: villa-sofia.ru)

Откуда пошли слухи о продаже?

Российская модель и певица Анна Калашникова рассказала, что риелтор предложил ее семье купить в Ялте отель "Вилла София", который принадлежит Софии Ротару.

Анна Калашникова на фоне "Вилла София" (фото: news.allcrimea.net)

При этом в разговоре со СМИ девушка отметила, что не может себе позволить купить этот отель, поскольку тратит много денег на содержание недвижимости, которая находится в Москве и Испании.

Также сообщалось, что отель выставил на продажу сын Ротару Руслан Евдокименко. Изначально он хотел получить за него 25 миллионов евро, но учитывая непростое время сбросил цену до 23 миллионов.