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Содружество гидр и мегер: отец погибшего в центре Киева курьера Glovo обратился к родителям

STYLERПроисшествия    10.02.2020 - 19:40
Содружество гидр и мегер: отец погибшего в центре Киева курьера Glovo обратился к родителям
Смерть курьера Glovo в Киеве - отец погибшего сделал заявление (коллаж РБК-Украина)

Отец погибшего курьера Glovo озвучил свою версию трагедии

В Киеве при загадочных обстоятельствах умер парень, который работал в курьерской службе Glovo, и отец погибшего высказал свою версию трагедии, которая произошла около 2 недели назад.

Напомним, вечером 24 января молодого человека нашли еще живым возле ТЦ "Гулливер" в центре столицы в заброшенном здании. Рядом с ним находились вещи, ключи и рюкзак Glovo. Медики "скорой" пытались спасти парня, но усилия оказались тщетными.

Отметим, что правоохранители не подтверждают версию ограбления.

По мнению отца Григория Клименко Тараса, сына убили из-за денег (в кассе было 1300 гривен) и дорогого смартфона марки Huawei.

Мужчина в своем Facebook призвал родителей учить детей способам самообороны.

"Он был очень красивый и возвышенный мальчик. Он читал Аристотеля. Я, к сожалению, не научил его, что наше общество есть содружество гидр и мегер, а он искал среди нас возвышенных натур. Безусловно, что есть и такие, но мой любимый сын их не встретил", - говорится в публикации.

Содружество гидр и мегер: отец погибшего в центре Киева курьера Glovo обратился к родителям

Тарас Клименко с сыном Григорием (Фото: facebook.com)

В комментариях к посту мужчина отмечает, что убийц пока не поймали.

Пользователи сети высказывают ему соболезнования и пытаются поддержать отца в его горе.

Содружество гидр и мегер: отец погибшего в центре Киева курьера Glovo обратился к родителям

Смерть курьера Glovo в Киеве - отец погибшего сделал заявление )Скрин комментариев с Facebook-страницы Тараса Клименко)

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