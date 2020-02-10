Співдружність гідр і мегер: батько загиблого в центрі Києва кур'єра Glovo звернувся до батьків

Смерть кур'єра Glovo в Києві - батько загиблого зробив заяву (колаж РБК-Україна)

Батько загиблого кур'єра Glovo озвучив свою версію трагедії

У Києві при загадкових обставинах помер хлопець, який працював в кур'єрській службі Glovo, і батько загиблого висловив свою версію трагедії, яка сталася близько 2 тижні тому.

Нагадаємо, увечері 24 січня молодого чоловіка знайшли ще живим біля ТЦ "Гулівер" в центрі столиці в покинутому будинку. Поруч з ним знаходилися речі, ключі та рюкзак Glovo. Медики "швидкої" намагалися врятувати хлопця, але зусилля виявилися марними.

Зазначимо, що правоохоронці не підтверджують версію пограбування.

На думку батька Григорія Клименка Тараса, сина вбили через гроші (в касі було 1300 гривень) і дорогий смартфон марки Huawei.

Чоловік у своєму Facebook закликав батьків навчати дітей способам самооборони.

"Він був дуже гарний і піднесений хлопчик. Він читав Аристотеля. Я, на жаль, не навчив його, що наше суспільство є співдружність гідр і мегер, а він шукав серед нас піднесених натур. Безумовно, є і такі, але мій улюблений син їх не зустрів", - йдеться у публікації.

Тарас Клименко із сином Григорієм (Фото: facebook.com)

В коментарях до посту чоловік зазначає, що вбивць поки не спіймали.

Користувачі мережі висловлюють йому співчуття і намагаються підтримати батька в його горі.

Смерть кур'єра Glovo в Києві - батько загиблого зробив заяву )Скрін коментарів з Facebook-сторінки Тараса Клименко)