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В Киеве подростки жестоко избили школьницу ради видео

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 10:59
В Киеве подростки жестоко избили школьницу ради видео
В Киеве девочки избили школьницу (Коллаж РБК-Украина)

В киевской школе подростки жестоко напали на девятиклассницу

В Киеве на Борщаговке в школе №215 подростки жестоко избили ученицу этой же школы. Девочка Настя в классе новенькая и теперь после инцидента боится идти в школу, а также возвращаться из нее. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В учебном заведении уже знают про видео, которое опубликовали воспитанники школы в соцсетях, и уверяют, что виновные в избиении Насти понесут наказание. Эта история произошла несколько дней тому, но огласку получила после того, как видео начало распространяться в соцсетях.

Кстати, в соцсетях очень осуждают поведение "малолеток". Люди очень взволнованы такой жестокостью детей.

Одна из нападавших - девочка Неля, воспитывается в неполной семье, у нее есть только сестра, которая не знает, как совладать с трудным подростком.

В полиции, в свою очередь, заявили о намерении учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.

В Киеве подростки избили школьницу (ТСН)

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