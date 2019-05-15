Содержится код: ученые сделали неожиданное заявление об "Игре престолов"

Ученые расшифровали, почему сериал "Игра престолов" пользуется такой огромной популярностью у телезрителей. Об этом говорится в материале Kurier.

Выяснилось, что динамичность и зрелищность сюжетов в сериале вызывает у телезрителей ощущения того, что любимые герои становятся для них близкими друзьями. Также поклонники среди множества персонажей могут найти того, кто, по их мнению, становится их отражением.

"Отождествление с отдельными персонажами в телесериале создает социальное чувство принадлежности, и зрители считают их близкими людьми, в истории которых, по их мнению, они участвуют. "Игра престолов" для каждого человека содержит идентификационный код", - считает профессор информационных систем и бизнес-администрирования Клаус-Петер Эрнст, исследователь Франкфуртского университета.

Зрители проживают жизни вместе с героями сериала (Коллаж РБК-Украина)

Еще один фактор, который отметили исследователи – это человеческое любопытство, которые заставляет зрителей следить за развитием истории любимого героя в следующих эпизодах и сезонах.

"Зритель наблюдает на протяжении нескольких сезонов, как его герой растет, развивается, умирает и напряжение постоянно сохраняется", - объясняют специалисты.

Однако такое увлечение может вызвать и негативные последствия, считают исследователи. Клаус-Петер Эрнст отметил, что после окончания сезона или всего сериала, некоторые зрители готовы снова и снова пересматривать их с самого начала, что может вызвать серьезное расстройство и даже депрессию.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в США именами героев сериала "Игры престолов" называют новорожденных детей.

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