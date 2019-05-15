Міститься код: вчені зробили несподівану заяву про "Гру престолів"

Вчені розшифрували, чому серіал "Гра престолів" користується такою величезною популярністю у телеглядачів. Про це йдеться в матеріалі Kurier.

З'ясувалося, що динамічність і видовищність сюжетів у серіалі викликає у глядачів відчуття того, що улюблені герої стають для них близькими друзями. Також шанувальники серед безлічі персонажів можуть знайти того, хто, на їхню думку, стає їх відображенням.

"Ототожнення з окремими персонажами в телесеріалі створює соціальне почуття приналежності, і глядачі вважають їх близькими людьми, в історії яких, на їхню думку, вони беруть участь. "Гра престолів" для кожної людини містить ідентифікаційний код", - вважає професор інформаційних систем і бізнес-адміністрування Клаус-Петер Ернст, дослідник Франкфуртського університету.

Глядачі проживають життя разом з героями серіалу (Колаж РБК-Україна)

Ще один фактор, який відзначили дослідники – це людська цікавість, яка змушує глядачів стежити за розвитком історії улюбленого героя в наступних епізодах і сезонах.

"Глядач спостерігає протягом декількох сезонів, як його герой росте, розвивається, занепадає і напруга постійно зберігається", - пояснюють фахівці.

Проте таке захоплення може викликати і негативні наслідки, вважають дослідники. Клаус-Петер Ернст зазначив, що після закінчення сезону або всього серіалу, деякі глядачі готові знову і знову переглядати їх з самого початку, що може викликати серйозний розлад і навіть депресію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у США іменами героїв серіалу "Гра престолів" називають новонароджених дітей.

А також ми розповідали про те, що творці серіалу "Гра престолів" приготували фанатам несподіваний сюрприз.