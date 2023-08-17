Сода - це луг чи сіль? Дізнайтеся правду та її значення для вашого здоров'я

Люди часто запитують, чи є сода сіллю. Натрій і сіль - це не те саме, але натрій - один з компонентів солі. Сода, наукова назва якої натрій бікарбонат, є лугом.

Про різницю між натрієм та сіллю, а також функції цього елемента в нашому організмі, розповіли у виданні Very Well Health.

Що ми знаємо про соду

Натрій відіграє важливу роль у функціонуванні клітин, контролі артеріального тиску, скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.

Це необхідно підтримки балансу рідини в організмі. Хоча натрій важливий для оптимального здоров'я, його надмірне споживання пов'язане з проблемами зі здоров'ям, включаючи гіпертонію (високий кров'яний тиск), серцево-судинні захворювання та каміння у нирках.

У чому різниця між сіллю та содою

Це поширена помилка, що натрій і сіль - це те саме. Насправді, ці слова часто використовуються як взаємозамінні. Але розуміння різниці між ними може вплинути на те, як ви керуєте поживною цінністю свого раціону.

"Сіль" відноситься до кристалоподібної хімічної сполуки хлориду натрію, а "натрій" відноситься до дієтичного мінерального натрію (який є компонентом хлориду натрію). Сіль складається з 40% натрію та 60% хлориду.

Різниця в наступному:

Натрій міститься у продуктах харчування або в природі, або в оброблених харчових продуктах.

Сіль - це те, що ми додаємо в їжу, коли користуємося сільничкою.

Функції натрію

Ваше тіло отримує натрій через продукти, які ви їсте, і виводить зайве з потом та сечею. Роль натрію у загальному стані здоров'я полягає в тому, щоб допомогти клітинам та органам функціонувати належним чином, регулюючи кров'яний тиск, підтримуючи м'язове скорочення та забезпечуючи безперебійну роботу нервових імпульсів. Це один з електролітів, які відповідають за підтримку здорової кількості рідини в організмі.

Занадто багато або занадто мало натрію може призвести до порушення деяких з цих процесів в організмі.

У нашому тілі є механізми для контролю того, скільки натрію він поглинає та скільки йому необхідно вивести із сечею.

Якщо рівень натрію стає занадто високим, організм часто дає сигнал ниркам позбутися надлишку. При захворюванні нирок позбавлення надлишку натрію може виявитися не таким ефективним. Це може призвести до таких проблем, як гіпертонія.

Якщо рівень падає трохи нижче, ви починаєте хотіти солоної їжі чи менше пісяти.

У тяжких випадках це може спричинити ознаки стану, званого гіпонатріємією, що може призвести до невідкладної медичної допомоги, яка торкається мозку. Симптоми включають запаморочення, м'язові посмикування, судоми та, у важких випадках, втрата свідомості.

Продукти багаті натрієм