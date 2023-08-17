Сода - это щелочь или соль? Узнайте правду и ее значение для вашего здоровья

Люди часто задаются вопросом, является ли сода солью. Натрий и соль - это не одно и то же, но натрий - один из компонентов соли. Сода, научное название которой натрий бикарбонат - является щелочью.

О разнице между натрием и солью, а также функции этого элемента в нашем организме, рассказали в издании Very Well Health.

Что мы знаем о соде

Натрий играет важную роль в функционировании клеток, контроле артериального давления, сокращении мышц и передаче нервных импульсов.

Это необходимо для поддержания баланса жидкости в организме. Хотя натрий важен для оптимального здоровья, его чрезмерное потребление связано с проблемами со здоровьем, включая гипертонию (высокое кровяное давление), сердечно-сосудистые заболевания и камни в почках.

В чем разница между солью и содой

Это распространенное заблуждение, что натрий и соль - это одно и то же. На самом деле, эти слова часто используются взаимозаменяемо. Но понимание разницы между ними может повлиять на то, как вы управляете питательной ценностью своего рациона.

"Соль" относится к кристаллоподобному химическому соединению хлорида натрия, а "натрий" относится к диетическому минеральному натрию (который является компонентом хлорида натрия). Соль состоит из 40 % натрия и 60 % хлорида.

Разница в следующем:

Натрий содержится в продуктах питания либо в природе, либо в обработанных пищевых продуктах.

Соль - это то, что мы добавляем в пищу, когда пользуемся солонкой.

Функции натрия

Ваше тело получает натрий через продукты, которые вы едите, и выводит лишнее с потом и мочой. Роль натрия в общем состоянии здоровья заключается в том, чтобы помочь клеткам и органам функционировать должным образом, регулируя кровяное давление, поддерживая мышечное сокращение и обеспечивая бесперебойную работу нервных импульсов. Это один из электролитов, отвечающих за поддержание здорового количества жидкости в организме.

Слишком много или слишком мало натрия может привести к нарушению некоторых из этих процессов в организме.

В нашем теле есть механизмы для контроля того, сколько натрия он поглощает и сколько ему необходимо вывести с мочой.

Если уровень натрия становится слишком высоким, организм часто дает сигнал почкам избавиться от избытка. При заболевании почек избавление от избытка натрия может оказаться не таким эффективным. Это может привести к таким проблемам, как гипертония.

Если уровень падает немного ниже, вы начинаете хотеть соленой пищи или меньше писать.

В тяжелых случаях это может вызвать признаки состояния, называемого гипонатриемией, что может привести к неотложной медицинской помощи, затрагивающей мозг. Симптомы включают головокружение, мышечные подергивания, судороги и, в тяжелых случаях, потерю сознания.

Продукты богатые натрием