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"Собутильник" або "співпляшник"? Как правильно называть по-украински компаньона по рюмке

Четверг 26 декабря 2024 08:00
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"Собутильник" або "співпляшник"? Как правильно называть по-украински компаньона по рюмке Как правильно называть на украинском компаньона по выпивке (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Человека, который составляет компанию во время распития алкогольных напитков, в Украине привыкли называть "собутильником". Но это слово русского происхождения и в украинском языке есть свое слово-соответствие.

Как правильно называть компаньона по выпивке на украинском, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение филолога и редактора Ольги Васильевой на ее странице в Facebook.

В Украине во время застолий часто используют слово "собутильник" для обозначения человека, с которым распивают алкогольные напитки.

Однако это слово является чистым русизмом, а его украинская версия "співпляшник" - лишь структурной калькой с русского названия, а не аутентичным украинским аналогом.

По словам Васильевой, лучшим украинским аналогом к слову "собутильник" является "почарківець" (для мужчин) и "почарківка" (для женщин).

"Почарківец - слово не очень старое, но хорошее. Его можно найти в романе Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" в переводе Анатоля Перепади", - пояснила филолог.

Она привела для примера отрывок из романа: "Так чинить і наш добрий брат Жан. Ось чому кожен прагне його товариства. Він не ханжа, не гольтіпака, він честивий, веселий, сміливий, він добрий почарківець".

Также редактор предложила и другие варианты: товариш по чарці, горілчаний брат, чоповий брат, супияк, співпляшкар.

Васильева призвала использовать слово "почарківець", ведь оно является благозвучным и хорошим примером того, как украинский язык способен сохранять свою уникальность и одновременно совершенствоваться.

Ранее мы писали о том, какие 10 слов-суржиков из русского языка украинцы продолжают использовать до сих пор.

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