Собственный лифт и три уровня: как выглядит квартира за 28 миллионов в центре Киева (фото)

Квартира находится недалеко от станций метро "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота". В апартаменты на четвертом этаже четырехэтажного дома ведет личный лифт.

Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)

Также есть комната для охраны и три парковочных места. В объявлении говорится, что дом находится вдали от дороги, поэтому на территории очень тихо.

Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)

В трехуровневой квартире есть три санузла, камин и просторная терраса, тип дома - дореволюционный. Общая площадь составляет 330 квадратных метра, жилая - 178, кухня - 30.

Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)

"Трехуровневый палаццо наполнен духом итальянского возрождения: ренессанса - величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели", - говорится в описании квартиры.

Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)