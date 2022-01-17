Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

У центрі Києва проїдеться простора п'ятикімнатна квартира, виконана в стилі італійського ренесансу. При цьому її ціна становить 1 мільйон доларів (близько 28 мільйонів гривень).
Відповідне оголошення розміщено на порталі "Благовіст".
Квартира знаходиться недалеко від станцій метро "Майдан Незалежності" і "Золоті Ворота". В апартаменти на четвертому поверсі чотириповерхового будинку веде особистий ліфт.
Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)
Також є кімната для охорони і три паркувальних місця. В оголошенні йдеться, що будинок знаходиться далеко від дороги, тому на території дуже тихо.
Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)
У трирівневій квартирі є три санвузли, камін і простора тераса, тип будинку - дореволюційний. Загальна площа становить 330 квадратних метра, житлова - 178, кухня - 30.
Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)
"Трирівневий палаццо наповнений духом італійського відродження: ренесансу - велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів", - йдеться в описі квартири.
Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)
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