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Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

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Київ , Понеділок 17 січня 2022 21:36
Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві продається шикарна квартира за 28 мільйонів
Автор: Роман Мирончук

У центрі Києва проїдеться простора п'ятикімнатна квартира, виконана в стилі італійського ренесансу. При цьому її ціна становить 1 мільйон доларів (близько 28 мільйонів гривень).

Відповідне оголошення розміщено на порталі "Благовіст".

Квартира знаходиться недалеко від станцій метро "Майдан Незалежності" і "Золоті Ворота". В апартаменти на четвертому поверсі чотириповерхового будинку веде особистий ліфт.

Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

Також є кімната для охорони і три паркувальних місця. В оголошенні йдеться, що будинок знаходиться далеко від дороги, тому на території дуже тихо.

Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

У трирівневій квартирі є три санвузли, камін і простора тераса, тип будинку - дореволюційний. Загальна площа становить 330 квадратних метра, житлова - 178, кухня - 30.

Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

"Трирівневий палаццо наповнений духом італійського відродження: ренесансу - велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів", - йдеться в описі квартири.

Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

Нагадаємо, відома українська співачка Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі Чорного моря в Одесі. Артистка зазначила, що квартир хоч і невелика, але дуже комфортна.

Раніше син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав розкішний засніжений сімейний особняк.

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