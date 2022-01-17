Власний ліфт і три рівні: як виглядає квартира за 28 мільйонів у центрі Києва (фото)

У центрі Києва проїдеться простора п'ятикімнатна квартира, виконана в стилі італійського ренесансу. При цьому її ціна становить 1 мільйон доларів (близько 28 мільйонів гривень).

Квартира знаходиться недалеко від станцій метро "Майдан Незалежності" і "Золоті Ворота". В апартаменти на четвертому поверсі чотириповерхового будинку веде особистий ліфт.

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

Також є кімната для охорони і три паркувальних місця. В оголошенні йдеться, що будинок знаходиться далеко від дороги, тому на території дуже тихо.

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

У трирівневій квартирі є три санвузли, камін і простора тераса, тип будинку - дореволюційний. Загальна площа становить 330 квадратних метра, житлова - 178, кухня - 30.

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)

"Трирівневий палаццо наповнений духом італійського відродження: ренесансу - велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів", - йдеться в описі квартири.

Квартира в Києві за мільйон доларів (фото: blagovist.ua)