Собственные озера и огромный особняк: найден дом под Киевом, в котором живет Королевская (видео)

Экс-министр социальной политики и депутат ОПЗЖ Наталья Королевская указала в своей декларации только одну квартиру, в которой она может проживать. Она принадлежит ее мужу – депутату от ОПЗЖ Юрию Солоду. Также у Королевской в аренде два участка в Луганской области и офис.

Однако журналистам программы "Гроші" удалось найти дом под Киевом, где вероятнее всего и проживает Наталья Королевская. Особняк находится в элитном поселке Леснике, в 20 км от столицы по Обуховской трассе. Там много элитных особняков, среди которых затерялись маленькие домики местных жителей.

Специалисты говорят, что купить участок земли в Лесниках уже почти невозможно. По словам самой Королевской, огромный особняк в Лесниках принадлежит ее родителям. Указывать его в декларации она его не обязана, так как не живет в нем постоянно и не ведет с ними совместного хозяйства.

Территория занимает почти один гектар, на котором расположены два искусственных озера, собственная гора, открытый бассейн и особняк на 600 квадратных метров. Также есть дом для прислуги, дом для охраны, крытый бассейн или баня и несколько беседок для отдыха.

Однако журналисты утверждают, что машину Королевской видят в Лесниках в будние дни, в выходные, в ее социальных сетях много фотографий из особняка и его окрестностей.

По документам значится, что особняк находится в ипотеке и принадлежит нескольким людям. Договор составлен с грубыми нарушениями.

Журналисты обнаружили особняк под Киевом, в котором живет Наталья Королевская

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