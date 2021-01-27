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Роскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видео

Киевская область, Среда 27 января 2021 18:00
Роскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видео
София Ротару (фото: facebook.com/sofiarotaru_official)
Автор: Светлана Мащенко

София Ротару владеет роскошным особняком рядом с Киевом. 73-летняя народная артистка в период пандемии много времени проводит в своем загородном доме. В сети появилось видео с участком певицы, сделанное с высоты птичьего полета.

Элитный особняк в селе Пятихатки (за Конча-Заспой и рядом с селом Козин) имеет площадь 1412 квадратных метров. Дом здесь она купила еще 15 лет назад. Тогда это был деревянный сруб, который обложили кирпичом, сделав внешний вид более респектабельным, пишет "Страна".

Роскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видео

Особняк Софии Ротару под Киевом (скрин видео)

Дом эстрадной звезды притаился в сосновой роще, и на опубликованных кадрах даже можно увидеть пробегающих белок. На своем участке артистка высадила голубые ели и туи. Она однажды призналась, что очень любит копаться в саду.

"Из трубы над каминным залом шел дым, а во дворе был припаркован белый Range Rover певицы", - рассказывают журналисты.

Роскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видеоРоскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видео

София Ротару много времени проводит в особняке под Киевом (скрин видео)

Вместе с певицей живет сын Руслан, невестка Светлана и внучка Соня.

Ныне рядом с домом Софии Ротару ведется масштабное строительство дворца, а среди соседей - только "важные" люди.

Особняк Софии Ротару в Пятихатках (видео: YouTube/Страна)

Кроме элитного особняка под Киевом, артистка владеет также роскошной четырехкомнатной квартирой в самом центре столицы, где в гостиной красуется люстра из кристаллов Swarovski.

Также у артистки есть вилла-гостиница в Крыму, но этой недвижимостью официально владеют ее сын и невестка, похоже проблемы. Поговаривают, что София Михайловна уже ищет покупателя для своей элитной "Вилла София". Квартиру в Ялте возле самого моря артистка продала около двух лет назад.

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