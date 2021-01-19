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Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева: 200 квадратов и огромная ванна

Киев, Вторник 19 января 2021 14:05
Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева: 200 квадратов и огромная ванна
Оля Полякова хозяйка огромной квартиры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Оля Полякова никогда не скрывала, что живет в шикарной квартире в самом сердце столицы. Жилье артистки находится напротив Нацбанка на улице Институтской.

У исполнительницы огромное жилье, площадью в 200 квадратных метров. Тут есть и большая кухня со всей бытовой техникой, гостиная в стиле лофт и несколько спален.

"У меня большая квартира, больше 200 метров квадратных, но она так тупо спроектирована. Дети жили в одной комнате, но когда Маше исполнилось 13 лет, она сказала, что ей, как тринадцатилетней девушке, пора заиметь отдельную комнату, я ей отдала свою спальню, в которой спала 15 лет, а сама переехала в зал. Я перетащила туда свою огромную кровать, и теперь у меня спальня с камином", – рассказала Оля Полякова на видео, опубликованном ранее.

Певица рассказала, что зал в квартире переоборудовала под свою спальню. Также она представила огромную ванну. Тут есть и ванна и душевая кабина. Размеры впечатляют.

В гостиной размещен огромный телевизор и рояль, на котором часто играет певица. В целом квартира кажется очень уютной и обжитой.

Как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева: 200 квадратов и огромная ваннаКак выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева: 200 квадратов и огромная ваннаКак выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева: 200 квадратов и огромная ваннаОля Полякова показала свою квартиру (Скриншот из видео)

Оля Полякова показала свою квартиру

Как мы ранее писали, Оля Полякова недавно порадовала поклонников видом на свой новый особняк под Киевом. Она похвасталась красивой верандой, которая выходит к озеру и на ней огромные панорамные окна в пол.

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