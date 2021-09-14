Собственное озеро и фонтан из Италии: Зибров показал свой роскошное загородное имение

Самая отличительная фишка – звездная аллея гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

"У нас есть цветы от Белоножков, потом кусты Аллы Кудлай, Юрия Рыбчинского, Петра Маги. Моя жена Марина отвечает за эти кусты. Участок, где розы, мы называем Швейцарией. "А мои "владения" за воротами, за черным ходом. Я называю его село. Там пруд, черепаха у меня живет, там дикие утки, ужи, ежики, белки, живности. Там огород и сад", - рассказал Зибров.

В центре двора у Павла Зиброва стоит фонтан, который он привез с женой из Италии.

"Маринка его увидела. Мы были в Италии, отдыхали и загрузили это на машину, ехали наши украинцы и приехали сюда. Ему уже 18 лет. С подсветкой, когда темно, играет вода", - добавил артист.

На территории имения еще есть огород, озеро и баня, по дороге к ним можно поесть свежих ягод.

"Малинку высадил, виноградик, есть уже первые плоды. Вчера собрал ведро крыжовника. Есть у нас няня, наша бывшая, она делает варенье из крыжовника. Еще у меня много голубики. Я хочу еще показать яблоню. Яблоки даже внутри красные. Уникальный сорт. Она привезена из Португалии, из Испании. Грушка медовая. Просто тает все. Я, когда еду в гости – на радио или на встречу, я беру с собой грушек пару кг", - рассказал Павел Зибров.

И еще одна гордость певца – это озеро.

"Есть березы, я их посадил лет 15 назад, уже 40 литров сока взяли, сделали квас, и сок. Для себя, для друзей. У нас черепашки живут, ужи, выдра есть, мы ее Валера назвали", - добавил артист.

За озером есть баня и бильярд – именно там рождаются новые хиты музыканта.

"Гости бывают, с которыми мы пишем. Юра Рыбчинский или Петя Мага. Мы приезжаем поработать, написать песню или на заказ какую-то музыку, трек к представлению. Это же целый процесс. Сходили в баньку, поиграли в бильярд, спортом позанимались активным. Нас тут не трогают наши женщины, потому что тут мы занимаемся медитацией", - объяснил Зибров.

Еще одна из медитаций певца – огородные дела. Огорода – 4 сотки, на которых поместилось все – огурцы, помидоры, кабачки и капуста.

"Марина на огород не ходит, я сюда не пускаю. Я ж из села Червоного. Меня мама приучила с детства, что нужно на огороде все сделать. У меня есть сторож Гена, мне помогает. Иногда он сюда заходит", - рассказал артист.