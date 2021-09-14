Власне озеро і фонтан з Італії: Зібров показав свій розкішний заміський маєток

Сама відмітна фішка - зоряна алея гортензій. Там висаджені кущі від багатьох зірок українського шоу-бізнесу.

"У нас є квіти від Білоніжків, потім кущі Алли Кудлай, Юрія Рибчинського, Петра Маги. Моя дружина Марина відповідає за ці кущі. Ділянка, де троянди, ми називаємо Швейцарією. "А мої "володіння" за воротами, за чорним ходом. Я називаю його село. Там ставок, черепаха у мене живе, там дикі качки, вужі, їжачки, білки, живності. Там город і сад", - розповів Зібров.

У центрі двору у Павла Зіброва стоїть фонтан, який він привіз з дружиною з Італії.

"Маринка його побачила. Ми були в Італії, відпочивали та завантажили це на машину, їхали наші українці й приїхали сюди. Йому вже 18 років. З підсвічуванням, коли темно, грає вода", - додав артист.

На території маєтку ще є город, озеро і лазня, по дорозі до них можна поїсти свіжих ягід.

"Малинку висадив, виноградик, є вже перші плоди. Вчора зібрав відро аґрусу. Є у нас няня, наша колишня, вона робить варення з аґрусу. Ще у мене багато лохини. Я хочу ще показати яблуню. Яблука навіть всередині червоні. Унікальний сорт. Вона привезена з Португалії, з Іспанії. Грушка Медова. Просто тане все. Я, коли їду в гості - на радіо або на зустріч, я беру з собою грушок пару кг", - розповів Павло Зібров.

І ще одна гордість співака - це озеро.

"Є берези, я їх посадив років 15 тому, вже 40 літрів соку взяли, зробили квас, і сік. Для себе, для друзів. У нас черепашки живуть, вужі, видра є, ми її Валера назвали", - додав артист.

За озером є лазня і більярд – саме там народжуються нові хіти музиканта.

"Гості бувають, з якими ми пишемо. Юра Рибчинський або Петя Мага. Ми приїжджаємо попрацювати, написати пісню або на замовлення якусь музику, трек до вистави. Це ж цілий процес. Сходили в лазню, пограли в більярд, спортом позаймалися активним. Нас тут не чіпають наші жінки, тому що тут ми займаємося медитацією", - пояснив Зібров.

Ще одна з медитацій співака - городні справи. Городу - 4 сотки, на яких помістилося все – огірки, помідори, кабачки та капуста.

"Марина на город не ходить, я сюди не пускаю. Я ж із села Червоного. Мене мама привчила з дитинства, що потрібно на городі все зробити. У мене є сторож Гена, мені допомагає. Іноді він сюди заходить", - розповів артист.