Собор Пресвятой Богородицы: приметы и поверья, что категорически нельзя делать

Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные отмечают 8 января и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию. Также сегодня начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году - по древним украинским поверьям, в эти дни по земле странствует новорожденный Бог.

В праздник Собор Пресвятой Богородицы также почитают и других людей, кто по плоти был близок к Спасителю (отсюда и название собор): святого Иосифа Обручника и его сына от первого брака Иакова (брата Иисуса), царя Давида.

В народе праздник 8 января получил название Бабьи каши и Бабий праздник, и воспринимался как женский день, когда хозяйки сами устраивали колядования, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей, специально приготовленной для такого случая. Особое внимание сегодня уделяется роженицам и всем семьям, которые ждут рождения ребенка.

Собор Пресвятой Богородицы отмечают 8 января (Фото из открытых источников)

Также сегодня в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.

Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.

Традиции и запреты в праздник Собор Пресвятой Богородицы

По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.

Остальным хозяйкам и девушкам 8 января также нельзя выполнять домашнюю работу, стирать и шить.

Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.

Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.

Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.

Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам.

Также для привлечения достатка нужно было сытно и щедро угостить колядников, которые сегодня придут в дом.

Главные приметы 8 января