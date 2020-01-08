Собор Пресвятой Богородицы: приметы и поверья, что категорически нельзя делать

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы и начало святок
Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные отмечают 8 января и чествуют в этот день мать Иисуса Христа Деву Марию. Также сегодня начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году - по древним украинским поверьям, в эти дни по земле странствует новорожденный Бог.
В праздник Собор Пресвятой Богородицы также почитают и других людей, кто по плоти был близок к Спасителю (отсюда и название собор): святого Иосифа Обручника и его сына от первого брака Иакова (брата Иисуса), царя Давида.
В народе праздник 8 января получил название Бабьи каши и Бабий праздник, и воспринимался как женский день, когда хозяйки сами устраивали колядования, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей, специально приготовленной для такого случая. Особое внимание сегодня уделяется роженицам и всем семьям, которые ждут рождения ребенка.
Собор Пресвятой Богородицы отмечают 8 января (Фото из открытых источников)
Также сегодня в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.
Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.