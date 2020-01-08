Собор Пресвятої Богородиці: прикмети і повір'я, що категорично не можна робити

8 січня християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці та початок святок
Свято Собор Пресвятої Богородиці православні відзначають 8 січня і вшановують в цей день мати Ісуса Христа Діву Марію. Також сьогодні починаються святки, які тривають до самого Водохреща 19 січня і вважаються одним із найвеселіших та радісних періодів в році - за давнім українським повір'ям, в ці дні землею мандрує новонароджений Бог.
У свято Собор Пресвятої Богородиці також шанують й інших людей, хто по плоті був близький до Спасителя (звідси і назва собор): святого Йосипа Обручника і його сина від першого шлюбу Якова (брата Ісуса), царя Давида.
В народі свято 8 січня отримало назву Бабині каші та Бабине свято, і сприймалося як жіночий день, коли господині самі влаштовували колядування, відвідували баб-повитух, пригощали одна одну кашею, спеціально приготованою для такого випадку. Особлива увага сьогодні приділяється породіллям і всім сім'ям, які чекають на народження дитини.
Собор Пресвятої Богородиці відзначають 8 січня (Фото з відкритих джерел)
Також сьогодні в церквах і у хатах прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду та поминати померлих родичів.
Ще 8 січня дівчата починали ворожити на шлюб, а господині - на врожай. Вважалося, що ворожіння в цей день найправдивіші та обов'язково збуваються.