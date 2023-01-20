Собор Іоанна Хрестителя: що не можна робити у свято, його прикмети та традиції

Традиції цього дня

Пророк Іоанн останнім перед народженням Ісуса проголосив пришестя на землю Сина Божого, він хрестив Спасителя у водах Йордану і свідчив про таємниче явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення.

Іоанн Хреститель народився в сім'ї літньої безплідної пари, праведних Захарії та Єлисавети.

Святий народився на півроку раніше за Ісуса. Він вижив під час побиття немовлят, оскільки мати сховалася з ним у пустелі. Перші 30 років життя Хреститель провів у пустелі, не бачачи людей та їхніх хитрощів, гріхів та слабкостей. За переказами, він приніс Богові рідкісну у Старому Завіті обітницю дівства. Коли йому було 39 років, він почав проповідувати, розповідаючи людям про швидке пришестя месії та закликаючи їх покаятися шляхом хрещення.

У православній церкві встановлено звичай наступного дня після великих Господніх та Богородичних свят згадувати святих, які найближчим чином послужили цій священній події у біблійній історії.

В даному випадку слово "собор" означає збори вірян у храмі для богослужіння на честь Іоанна Хрестителя.

За традицією першого дня після Хрещення потрібно було "запивати зло" освяченою водохресною водою. Вважалося, що такий обряд зарядить здоров'ям цілий рік. Також люди влаштовували пишні застілля з брагою та пивом. Ось тому день і називали Іваном-бражником.

Вважається, що Іван Хреститель благословляє всі союзи. Відсьогодні всі починають свататися, просити руки й серця, освідчуватися в коханні, проводити заручини, одружуватися, вінчатись.

Головні прикмети цього дня

Відлуння далеко чути, очікується мороз;

Ясна та холодна погода – до посушливого літа;

Дме південний вітер, літо буде суворим;

Йде сніг - значить, йти йому до Масляної;

Яскраве сонце опівдні - до ранньої весни.

Якщо на світанку перед сніданком випити склянку освяченої води, то весь рік не хворітимеш.

Що не можна робити у цей день

Не можна вмиватися, адже будете обдурені через деякий час.

Не приймайте жодних подарунків цього дня від чужих людей.

Хто святкує іменини

Опанас, Василь, Іван.