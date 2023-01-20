Собор Иоанна Крестителя: что нельзя делать в праздник, его приметы и традиции

20 января верующие празднуют Собор Иоанна Крестителя.
Обо всех приметах и запретах 20 января, а также у кого день ангела - мы расскажем в материале Styler.
Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, он крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.
Иоанн Креститель родился в семье пожилой бесплодной пары, праведных Захарии и Елисаветы.
Святой родился на полгода раньше Иисуса. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. По преданию, он принес Богу редчайший в Ветхом Завете обет девства. Когда ему было 39 лет он начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения.
В православной церкви установлен обычай на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в библейской истории.
В данном случае слово "собор" означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя.
По традиции в первый день после Крещения нужно было "запивать зло" освященной крещенской водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Также люди устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.
Считается, что Иоанн Креститель благословляет все союзы. С сегодняшнего дня все начинают свататься, просить руки и сердца, признаваться в любви, проводить помолвки, жениться, венчаться.
Опанас, Василий, Иван.
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