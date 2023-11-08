Собор архістратига Михайла: головні традиції та прикмети важливого свята

У чому суть свята

Грецькою мовою слово ангел означає вісник. У християнській традиції ангели розумні, добрі істоти, що населяють духовний світ та вісники Бога. Архангели, у свою чергу, створені Господом для особливої діяльності, розповідають людям про найважливіші події.

Архангел Михайло – покровитель людського роду, архістратиг. Саме Михайло скинув з небес усіх занепалих духів і повстав як вогненний стовп перед ізраїльтянами, що втекли з Єгипту. Неодноразово виникав він, передбачаючи найважливіші церковні події.

За переказами, колись Сатана був одним із найзарозуміліших небесних духів, за що його прозвали Люцифером. Згодом з'явилися в нього гордість, самолюбство і злість, тому Михайло зібрав небесне військо і вступив у війну проти Сатани. Люцифера повалили, а Архангел досі бореться за славу Господа.

Традиції цього дня

Існувала традиція накривати на свято Михайла святковий стіл, до якого запрошували гостей. За народним повір'ям, що більше в будинку гостей, то заможнішим буде рік. Існувала навіть така думка, чим більше різноманітних страв буде на столі, тим задоволені буде сам архістратиг.

Що не можна робити у цей день

Для віруючих цей день є важливим святом, тому заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу. Краще піти до церкви та помолитися за здоров'я рідних.

На Михайла в давнину намагалися займатися благодійністю або допомагати людям, які потребують їхньої допомоги. День вважався вдалим для вирішення проблем, що виникли в сім'ї.

За старих часів намагалися більше відпочивати в цей час, щоб набратися сил перед Різдвяним постом.

Головні прикмети дня

зоря червона - почнуться затяжні холоди

потепління - зима буде з відлигами

день видався сніжний та холодний - і весна такою буде.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Марфа, Рафаїл, Михайло, Гаврило.