Cобор архистратига Михаила: главные традиции и приметы важного праздника

8 ноября 2023 года по новому церковному календарю в Украине отмечают большой праздник - Собор Архистратига Михаила. В народе эту дату называют Михайлов день.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
На греческом языке слово ангел означает вестник. В христианской традиции ангелы разумны, добрые существа, населяющие духовный мир и вестники Бога. Архангелы, в свою очередь, созданные Господом для особой деятельности, рассказывают людям о важнейших событиях.
Архангел Михаил - покровитель человеческого рода, архистратиг. Именно Михаил сверг с небес всех падших духов и восстал как огненный столб перед бежавшими из Египта израильтянами. Неоднократно появлялся он, предсказывая важнейшие церковные события.
Согласно преданию, когда-то Сатана был одним из самых высокомерных небесных духов, за что его прозвали Люцифером. Со временем появились у него надменность, самолюбие и злоба, поэтому Михаил собрал небесное войско и вступил в войну против Сатаны. Люцифера свергли, а Архангел до сих пор борется за Славу Господа.
Существовала традиция накрывать на праздник Михаила праздничный стол, к которому приглашали гостей. По народному поверью, чем больше в доме гостей, чем состоятельнее будет год. Существовало даже такое мнение, чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем доволен будет сам архистратиг.
Для верующих этот день важный праздник, поэтому запрещено выполнять любую физическую работу. Лучше пойти в церковь и помолиться за здоровье родных.
На Михаила в древности пытались заниматься благотворительностью или помогать людям, нуждающимся в их помощи. День считался удачным для решения возникших в семье проблем.
В старину в это время старались больше отдыхать в это время, чтобы набраться сил перед Рождественским постом.
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.
Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.
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