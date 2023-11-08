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Cобор архистратига Михаила: главные традиции и приметы важного праздника

Какой церковный праздник 8 ноября (pravoslavie.com)
Автор: Styler

8 ноября 2023 года по новому церковному календарю в Украине отмечают большой праздник - Собор Архистратига Михаила. В народе эту дату называют Михайлов день.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

В чем суть праздника

На греческом языке слово ангел означает вестник. В христианской традиции ангелы разумны, добрые существа, населяющие духовный мир и вестники Бога. Архангелы, в свою очередь, созданные Господом для особой деятельности, рассказывают людям о важнейших событиях.

Архангел Михаил - покровитель человеческого рода, архистратиг. Именно Михаил сверг с небес всех падших духов и восстал как огненный столб перед бежавшими из Египта израильтянами. Неоднократно появлялся он, предсказывая важнейшие церковные события.

Согласно преданию, когда-то Сатана был одним из самых высокомерных небесных духов, за что его прозвали Люцифером. Со временем появились у него надменность, самолюбие и злоба, поэтому Михаил собрал небесное войско и вступил в войну против Сатаны. Люцифера свергли, а Архангел до сих пор борется за Славу Господа.

Традиции этого дня

Существовала традиция накрывать на праздник Михаила праздничный стол, к которому приглашали гостей. По народному поверью, чем больше в доме гостей, чем состоятельнее будет год. Существовало даже такое мнение, чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем доволен будет сам архистратиг.

Что нельзя делать в этот день

Для верующих этот день важный праздник, поэтому запрещено выполнять любую физическую работу. Лучше пойти в церковь и помолиться за здоровье родных.

На Михаила в древности пытались заниматься благотворительностью или помогать людям, нуждающимся в их помощи. День считался удачным для решения возникших в семье проблем.

В старину в это время старались больше отдыхать в это время, чтобы набраться сил перед Рождественским постом.

Главные приметы дня

  • заря алая - начнутся затяжные холода
  • потепление - зима будет с оттепелями
  • день выдался снежный и холодный - и весна такой будет.

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

 

Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.

Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

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