Cобор архистратига Михаила: главные традиции и приметы важного праздника

В чем суть праздника

На греческом языке слово ангел означает вестник. В христианской традиции ангелы разумны, добрые существа, населяющие духовный мир и вестники Бога. Архангелы, в свою очередь, созданные Господом для особой деятельности, рассказывают людям о важнейших событиях.

Архангел Михаил - покровитель человеческого рода, архистратиг. Именно Михаил сверг с небес всех падших духов и восстал как огненный столб перед бежавшими из Египта израильтянами. Неоднократно появлялся он, предсказывая важнейшие церковные события.

Согласно преданию, когда-то Сатана был одним из самых высокомерных небесных духов, за что его прозвали Люцифером. Со временем появились у него надменность, самолюбие и злоба, поэтому Михаил собрал небесное войско и вступил в войну против Сатаны. Люцифера свергли, а Архангел до сих пор борется за Славу Господа.

Традиции этого дня

Существовала традиция накрывать на праздник Михаила праздничный стол, к которому приглашали гостей. По народному поверью, чем больше в доме гостей, чем состоятельнее будет год. Существовало даже такое мнение, чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем доволен будет сам архистратиг.

Что нельзя делать в этот день

Для верующих этот день важный праздник, поэтому запрещено выполнять любую физическую работу. Лучше пойти в церковь и помолиться за здоровье родных.

На Михаила в древности пытались заниматься благотворительностью или помогать людям, нуждающимся в их помощи. День считался удачным для решения возникших в семье проблем.

В старину в это время старались больше отдыхать в это время, чтобы набраться сил перед Рождественским постом.

Главные приметы дня

заря алая - начнутся затяжные холода

потепление - зима будет с оттепелями

день выдался снежный и холодный - и весна такой будет.

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.