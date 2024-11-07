Собор Архистратига Михаїла: що заборонено робити цього дня

Традиції Собору Архистратига Михаїла

Собор архістратига Михаїла підкреслює важливе значення ангелів в християнстві. За біблійними переказами, ці розумні безтілесні істоти були створені раніше, ніж люди. А наразі відіграють велику роль в житті людини та в реалізації Божих намірів.

Ангели мають певну ієрархію, а на їхньому чолі стоїть архангел Михаїл, який уособлює силу та справедливість проти зла. Саме на його честь назване свято.

Напередодні Собору може відбуватися всенічне бдіння зі спільно молитвою. На ранній службі в день свята возвеличують святого Архистратига Михаїла і всі воїнства серафимів та херувимів.

В цей день заведено просити в молитвах зцілення. Адже вважається, що злі духи, яких знищував архангел, є джерелом багатьох хвороб. Крім цього, з ім'ям архангела Михаїла було пов'язано багато чудес.

В народі це свято отримало назву Михайлів день та символізувало закінчення основних польових робіт. Тому здебільшого відпочинок був приводом для радощів.

Проте в веселощах пам'ятали і про цілющу здатність архангела. Перед його іконою могли ставити свічки або читати молитви. Пращури вірили, що щире прохання - неважливо, чи в церквах, чи вдома - допоможе уникнути різноманітних недугів.

Що категорично заборонено робити у свято

В день Собору архистратига Михаїла існують певні заборони, порушення яких може викликати гнів архангела. Зокрема, не можна бажати зла іншим, заздрити, обговорювати чи засуджувати. Також не можна брехати чи намагатися когось використати.

Важливо цього дня відкласти домашні роботи та важку фізичну працю. Наприклад, на території Полісся цього дня не ткали, не різали їжу ножем та не рубали дрова сокирою. Вважалося, що святий Михайло образиться.

Втім, в день Собору важливо допомагати тим, хто цього потребує - відмова є неприпустимою.