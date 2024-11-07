Собор Архистратига Михаила: что запрещено делать в этот день

Традиции Собора Архистратига Михаила

Собор архистратига Михаила подчеркивает важное значение ангелов в христианстве. По библейскому преданию, эти разумные бестелесные существа были созданы раньше, чем люди. А сейчас играют большую роль в жизни человека и в реализации Божьих намерений.

Ангелы имеют определенную иерархию, а в их главе стоит архангел Михаил, олицетворяющий силу и справедливость против зла. Именно в его честь назван праздник.

Накануне Собора может совершаться всенощное бдение с совместной молитвой. На ранней службе в день праздника превозносят святого Архистратига Михаила и все воинства серафимов и херувимов.

В этот день принято просить в молитвах исцеления. Ведь считается, что злые духи, которых уничтожал архангел, являются источником многих болезней. Кроме этого, с именем архангела Михаила было связано множество чудес.

В народе этот праздник получил название Михайлов день и символизировал окончание основных полевых работ. Поэтому в большинстве своем отдых был поводом для радости.

Однако в веселье помнили и о целительной способности архангела. Перед его иконой могли ставить свечи или читать молитвы. Предки верили, что искренняя просьба - неважно, в церквях или дома - поможет избежать разнообразных недугов.

Что категорически запрещено делать в праздник

В день Собора архистратига Михаила существуют определенные запреты, нарушение которых может вызвать гнев архангела. В частности, нельзя желать зла другим, завидовать, обсуждать или осуждать. Также нельзя врать или пытаться использовать кого-то.

Важно в этот день отложить домашние работы и тяжелый физический труд. К примеру, на территории Полесья в этот день не ткали, не резали еду ножом и не рубили дрова топором. Считалось, что святой Михаил обидится.

Впрочем, в день Собора важно помогать тем, кто в этом нуждается - отказ недопустим.