Собор Архистратига Михаїла: історія і давні традиції великого свята

Сьогодні церква відзначає важливе свято - Собор Архистратига Михаїла. Історія цього дня сягає давнини, однак має величезний вплив на сучасні традиції.

Історія свята

Собор архістратига Михаїла було запроваджено на початку IV століття, для того, щоб вшанувати ангельські діяння у християнстві. Безтілесні ангели є вісниками та посередниками між людьми та Богом, тому заслуговують на окреме місце в багатьох релігіях - християнстві, ісламі та юдаїзмі.

Вважається, що ангели розділені на нижчу, середня та вищу групи, кожна з яких складається з трьох чинів. Наприклад, нижча - з Ангелів, Архангелів та Начал.

До середньої ангельської групи належать Господства, Влади і Сили. А вищу групу складають Престоли, Серафими та Херувими. За всіх ангелів відповідає святий архістратиг - архангел Михаїл, який очолив світле воїнство в боротьбі з демонами. Крім цього, архангела Михаїла вважають здатним зцілювати від хвороб і недугів.

Структуру ангельського світу, який називається собором та поділений на дев'ять чинів і три групи, описав богослов Діонісій Ареопагіт у своєму трактаті.

Це відбулось в IV столітті - тоді ж і був проведений Помісний Лаодикійський собор, який відкинув попереднє сприйняття ангелів як правителів світу та затвердив цих істот як помічників та виконавців Божої волі.

Дата собору обрана невипадково. В давнину рік починався від дев'ятого місяця від березня, відповідно до кількості ангельських чинів - тобто, в листопаді. Восьмий день місяця символізує "день восьмий", собор усіх небесних сил в день Страшного Суду.

Традиції Собору Архистратига Михаїла

Цього дня на ранніх службах вшановують велич янголів, просять зцілення та міцного здоров'я. Напередодні відбувається всенічне бдіння з молитвами.

Собор архістратига Михаїла припадав на закінчення городніх робіт та отримав в народі назву "Михайлів день". Попри те, що очікуваний відпочинок приносив веселощі, архангела вшановували різними способами.

Наприклад, на території Полісся намагалися утримуватися від важкої роботи та не використовувати гострих предметів, наприклад, ножа чи сокири. Це могло образити архангела та відвернути щастя і здоров'я.

Окрім молитов на службі, зверталися до ангелів і вдома, ставлячи перед образками свічки. Пращури вірили, щире прохання неодмінно буде почуте, незалежно від місця його проголошення.

До того ж Михайлів день був орієнтиром для початку зими - вірили, що сьогодні Земля починає промерзати. Тож пращури заганяли худобу на зимовий корм.

Головні прикмети 8 листопада

Якщо на Михайлів день випаде сніг - зима продовжиться до Великодня

Якщо сьогодні сніжинок не видно - зима буде короткою

Цього дня надворі густий туман - скоро буде тепло

Сьогодні на дубі багато жолудів - зима буде м'якою

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, іменини в Михайлів день відзначають власники таких імен: Михайло, Павло, Марта.

За старим стилем сьогодні день ангела у людей з такими іменами: Василь, Антон, Дмитро, Опанас.