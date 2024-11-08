Собор Архистратига Михаила: история и давние традиции великого праздника

Сегодня церковь отмечает важный праздник - Собор Архистратига Михаила. История этого дня уходит в старину, однако имеет огромное влияние на современные традиции.

История праздника

Собор архистратига Михаил был основоположен в начале IV века, чтобы почтить ангельские деяния в христианстве. Бесплотные ангелы являются вестниками и посредниками между людьми и Богом, поэтому заслуживают отдельного места во многих религиях - христианстве, исламе и иудаизме.

Считается, что ангелы разделены на низшую, среднюю и высшую группы, каждая из которых состоит из трех чинов. Например, низшая - из Ангелов, Архангелов и Начал.

К средней ангельской группе относятся Господа, Власти и Силы. А высшую группу составляют Престолы, Серафимы и Херувимы. За всех ангелов отвечает святой архистратиг - архангел Михаил, возглавивший светлое воинство в борьбе с демонами. Кроме этого, архангела Михаила считают способным исцелять от болезней и недугов.

Структуру ангельского мира, который называется собором и разделен на девять чинов и три группы, описал богослов Дионисий Ареопагит в своем трактате.

Это произошло в IV веке - тогда же и был проведен Поместный Лаодикийский собор, отвергший предыдущее восприятие ангелов как правителей мира и утвердивший этих существ как помощников и исполнителей Божьей воли.

Дата собора выбрана не случайно. В древности год начинался с девятого месяца от марта, согласно количеству ангельских чинов - то есть, в ноябре. Восьмой день месяца символизирует день восьмой, собор всех небесных сил в день Страшного Суда.

Традиции Собора Архистратига Михаила

В этот день на ранних службах чествуют величие ангелов, просят исцеления и крепкого здоровья. Накануне совершается всенощное бдение с молитвами.

Собор архистратига Михаила приходился в заключение огородных работ и получил в народе название "Михайлов день". Несмотря на то, что ожидаемый отдых приносил веселье, архангела почитали разными способами.

Например, на территории Полесья пытались воздерживаться от тяжелой работы и не использовать острые предметы, например, нож или топор. Это могло оскорбить архангела и унести счастье и здоровье.

Кроме молитв на службе обращались к ангелам и дома, ставя перед иконками свечи. Предки верили, искренняя просьба непременно будет услышана, независимо от места ее провозглашения.

К тому же Михайлов день был ориентиром для начала зимы - верили, что сегодня Земля начинает промерзать. Так что предки загоняли скот на зимний корм.

Главные приметы 8 ноября

Если на Михайлов день выпадет снег - зима продлится до Пасхи

Если сегодня снежинок не видно - зима будет короткой

В этот день на улице густой туман - скоро будет тепло

Сегодня на дубе много желудей - зима будет мягкой

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, именины в Михайлов день отмечают владельцы таких имен: Михаил, Павел, Марта.

По старому стилю сегодня день ангела у людей со следующими именами: Василий, Антон, Дмитрий, Афанасий.