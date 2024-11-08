Собор Архистратига Михаила: история и давние традиции великого праздника
Сегодня церковь отмечает важный праздник - Собор Архистратига Михаила. История этого дня уходит в старину, однако имеет огромное влияние на современные традиции.
Об истории и традициях Собора Архистратига Михаила рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История праздника
Собор архистратига Михаил был основоположен в начале IV века, чтобы почтить ангельские деяния в христианстве. Бесплотные ангелы являются вестниками и посредниками между людьми и Богом, поэтому заслуживают отдельного места во многих религиях - христианстве, исламе и иудаизме.
Считается, что ангелы разделены на низшую, среднюю и высшую группы, каждая из которых состоит из трех чинов. Например, низшая - из Ангелов, Архангелов и Начал.
К средней ангельской группе относятся Господа, Власти и Силы. А высшую группу составляют Престолы, Серафимы и Херувимы. За всех ангелов отвечает святой архистратиг - архангел Михаил, возглавивший светлое воинство в борьбе с демонами. Кроме этого, архангела Михаила считают способным исцелять от болезней и недугов.
Структуру ангельского мира, который называется собором и разделен на девять чинов и три группы, описал богослов Дионисий Ареопагит в своем трактате.
Это произошло в IV веке - тогда же и был проведен Поместный Лаодикийский собор, отвергший предыдущее восприятие ангелов как правителей мира и утвердивший этих существ как помощников и исполнителей Божьей воли.
Дата собора выбрана не случайно. В древности год начинался с девятого месяца от марта, согласно количеству ангельских чинов - то есть, в ноябре. Восьмой день месяца символизирует день восьмой, собор всех небесных сил в день Страшного Суда.
Традиции Собора Архистратига Михаила
В этот день на ранних службах чествуют величие ангелов, просят исцеления и крепкого здоровья. Накануне совершается всенощное бдение с молитвами.
Собор архистратига Михаила приходился в заключение огородных работ и получил в народе название "Михайлов день". Несмотря на то, что ожидаемый отдых приносил веселье, архангела почитали разными способами.
Например, на территории Полесья пытались воздерживаться от тяжелой работы и не использовать острые предметы, например, нож или топор. Это могло оскорбить архангела и унести счастье и здоровье.
Кроме молитв на службе обращались к ангелам и дома, ставя перед иконками свечи. Предки верили, искренняя просьба непременно будет услышана, независимо от места ее провозглашения.
К тому же Михайлов день был ориентиром для начала зимы - верили, что сегодня Земля начинает промерзать. Так что предки загоняли скот на зимний корм.
Главные приметы 8 ноября
- Если на Михайлов день выпадет снег - зима продлится до Пасхи
- Если сегодня снежинок не видно - зима будет короткой
- В этот день на улице густой туман - скоро будет тепло
- Сегодня на дубе много желудей - зима будет мягкой
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, именины в Михайлов день отмечают владельцы таких имен: Михаил, Павел, Марта.
По старому стилю сегодня день ангела у людей со следующими именами: Василий, Антон, Дмитрий, Афанасий.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, какие праздники будут в ноябре 2024 года.
Кроме этого, писали, когда будут родительские субботы в 2025 году.
При написании материала использовались следующие источники: сайт и официальная Facebook-страница ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.