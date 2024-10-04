Собор архистратига Михаїла 2024: що не можна робити і традиції свята

Свято Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних - це день, коли віряни вшановують пам’ять святого Михаїла й усіх ангелів небесних як захисників і покровителів усього людства.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що можна і що не можна робити у велике свято і його традиції.
Після переходу на новий календар усі неперехідні свята почали відзначатися на 13 днів раніше. Таким чином, у 2024 році українці будуть вшановувати пам’ять Архангела Михаїла та всіх святих ангелів 8 листопада. За старим календарем свято припадало на 21 листопада.
Цей день має особливе значення для православної церкви, адже згадуються усі небесні покровителі та захисники. Оскільки ангели вважаються посередниками між Богом і людьми, у своїх молитвах віряни просять їх про заступництво, прощення гріхів і благословення.
Михайлів день завжди відзначався як радісне свято у Київській Русі. У цей час, коли збори врожаю вже завершилися, а зима ще не настала, селяни мали змогу відпочити від повсякденних турбот і насолодитися святкуванням. Основні традиції включають:
Ці традиції допомагали створювати особливу атмосферу свята, даючи змогу кожному задуматися про важливість сім’ї та гарних стосунків із близькими. До того ж молитва архангелу була ефективною і вдома, адже вірили, що Михаїл завжди чує тих, хто має добрі наміри.
На Михайлів день існує ряд заборон, які допомагають підтримувати святковий настрій і духовну чистоту. Це свято - особливий час для молитви, роздумів і духовного зростання. Важливо уникати певних дій у цей день:
Дотримуючись цих правил, ви не лише проявляєте повагу до великого свята, а й створюєте позитивну атмосферу навколо себе. Михайлів день - це можливість задуматися про важливі речі в житті та знайти гармонію в собі.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.