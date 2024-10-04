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Собор архистратига Михаила 2024: что нельзя делать и традиции праздника

Праздник Собор Архистратига Михаила 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник Собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных - это день, когда верующие чтят память святого Михаила и всех ангелов небесных как защитников и покровителей всего человечества.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что можно и что нельзя делать в большой праздник и его традиции.

Дата праздника по новому календарю

После перехода на новый календарь все непереходные праздники начали отмечаться 13 дней раньше. Таким образом, в 2024 году украинцы будут чтить память Архангела Михаила и всех святых ангелов 8 ноября. По старому календарю праздник приходился на 21 ноября.

Этот день имеет особенное значение для православной церкви, ведь вспоминаются все небесные покровители и защитники. Поскольку ангелы считаются посредниками между Богом и людьми, в своих молитвах верующие просят их о покровительстве, прощении грехов и благословении.

Традиции и обычаи праздника

День Михайла всегда отмечался как радостный праздник в Киевской Руси. В это время, когда сбор урожая уже завершился, а зима еще не наступила, крестьяне имели возможность отдохнуть от повседневных забот и насладиться празднованием. Основные традиции включают в себя:

  • Приглашения гостей: крестьяне приглашали родных и друзей в гости или сами посещали близких
  • Щедрый стол: хозяева накрывали богатый стол, на котором обязательно были свежий хлеб, пироги и мясные блюда.
  • Продолжительность празднования: празднование длилось целую неделю, пока не начинался суровый Рождественский пост
  • Милосердие и помощь: этот день считался благоприятным для добрых дел, а именно милосердия и помощи нуждающимся
  • Семейный отдых: верующие проводили время с семьей, забывая старые конфликты
  • Посещение церкви: многие посещали церковь, где зажигали свечи у иконы Михаила и молились.

Эти традиции помогали создавать особую атмосферу праздника, позволяя каждому задуматься о важности семьи и хороших отношениях с близкими. К тому же молитва архангелу была эффективна и дома, ведь верили, что Михаил всегда слышит тех, кто имеет благие намерения.

Что нельзя делать в этот день

На день Михайлов существует ряд запретов, которые помогают поддерживать праздничное настроение и духовную чистоту. Этот праздник - особенное время для молитвы, размышлений и духовного роста. Важно избегать определенных действий в этот день:

  • Не осуждать людей: избегайте негативных мнений и высказываний о других
  • Не желать зла: воздерживайтесь от плохих пожеланий другим
  • Не оговаривать и не завидовать: эти эмоции противоречат святому духу праздника
  • Не заниматься мошенничеством и обманом: это может разгневать архангела Михаила.
  • Не обманывать других: ложь может привести к негативным последствиям в вашей жизни и удалить вас от духовности
  • Не отказывать в помощи: если к вам обращаются с просьбой, будьте готовы поддержать
  • Не заниматься тяжелым физическим трудом: лучше посвятить день спокойным занятиям и соблюдать праздничное настроение
  • Не выбрасывать пищу после застолья: такой поступок считается недостойным, лучше поделитесь едой с близкими или нуждающимися, проявив милосердие.

Следуя этим правилам, вы не только проявляете уважение к великому празднику, но создаете позитивную атмосферу вокруг себя. Михайлов день - это возможность задуматься о важных вещах в жизни и обрести гармонию в себе.

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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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