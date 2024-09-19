Собор архистратига Михаїла 2024: нова дата і традиції свята

Нова дата свята

Після переходу на новий календар, всі неперехідні свята стали відзначатися на 13 днів раніше. Тому у 2024 році свято припадає на 8 листопада.

У цей день православна церква вшановує Архангела Михаїла та всіх святих ангелів. За старим календарем свято припадало на 21 листопада.

Історія свята

Згідно з ученням Діонісія Ареопагіта, янголи поділяються на дев'ять чинів, які розподілені на три ієрархії:

Вищі чини: серафими, херувими та престоли

Середні чини: домінати, сили та владарі

Нижчі чини: начала, архангели та янголи.

Попри різні рівні та найменування, всі ці чини разом зібрані під головуванням архистратига Михаїла, який очолює янгольський собор.

Початково, у ранньохристиянські часи, були поширені вчення про ангелів як про божественні сутності, що призвело до поклоніння їм як богам. Церква визнала ці ідеї небезпечними і скликала собор у Лаодикії, де засудила поклоніння янголам, постановивши вшановувати їх як служителів Божих і охоронців людства.

Тому святкування Собору Архангела Михаїла було встановлено на 8 листопада, який символічно відповідає 9 місяцям після березня, що вважається першим місяцем після створення світу.

Що не можна робити у цей день

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, на свято не можна робити наступне:

Займатися важкою фізичною працею

Брати до рук гострі предмети

Пліткувати, наговорювати на інших

Засуджувати людей, бажати зла

Відмовляти нужденним у допомозі

Сваритися чи конфліктувати, лихословити

Робити послуги з корисливими намірами

Мити голову або купатися

Заздрити або перебувати у поганому настрої

На свято не слід викидати їжу. Вважається, що це може принести негативні наслідки або фінансові проблеми.

Традиції свята

Цей день вважається особливим і має велике значення, оскільки архангел Михаїл у народній уяві - це лицар, який бореться з нечистю та захищає людей від злих сил.

Вранці на свято Михайла важливо відвідати церкву, щоб взяти участь у святковій службі та помолитися архангелу за захист і благословення. Це допоможе почати день у духовному настрої і відзначити свято з вірою та вдячністю.

Окрім цього, здавна існувало безліч традицій, яких дотримувалися українці. Важливою частиною свята були пишні застілля, на які обов’язково запрошували багато гостей. Також було заведено випікати хліб і ліпити пироги, якими пригощали гостей.

У Україні Михаїл також шанується як покровителем мисливців.