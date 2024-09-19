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Собор архистратига Михаила 2024 года: новая дата и традиции праздника

Собор архистратига Михаила 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Собор архистратига Михаила - важное событие в христианском календаре. Праздник посвящен почитанию архангела Михаила и всех небесных сил вместе с ним.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня и традициях.

Новая дата праздника

После перехода на новый календарь все непереходные праздники стали отмечаться на 13 дней раньше. Поэтому в 2024 году праздник приходится на 8 ноября.

В этот день православная церковь чтит Архангела Михаила и всех святых ангелов. По старому календарю праздник приходился на 21 ноября.

История праздника

Согласно учению Дионисия Ареопагита, ангелы делятся на девять чинов, которые распределены на три иерархии:

  • Высшие чины: серафимы, херувимы и престолы
  • Средние чины: доминаты, силы и властители
  • Низшие чины: начала, архангелы и ангелы.

Несмотря на разные уровни и наименования, все эти чины вместе собраны под председательством архистратига Михаила, возглавляющего ангеловский собор.

Первоначально, в раннехристианские времена, были распространены учения об ангелах как о божественных сущностях, что привело к поклонению им как богам. Церковь признала эти идеи опасными и созвала собор в Лаодикии, где осудила поклонение ангелам, постановив чествовать их как служителей Божиих и телохранителей человечества.

Поэтому празднование Собора Архангела Михаила было установлено на 8 ноября, которое символически соответствует 9 месяцам после марта, что считается первым месяцем после сотворения мира.

Что нельзя делать в этот день

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, на праздник нельзя делать следующее:

  • Заниматься тяжелым физическим трудом
  • Братья в руки острые предметы
  • Сплетничать, наговаривать на других
  • Осуждать людей, желать зла
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Ссориться или конфликтовать, злословить
  • Оказывать услуги с корыстными намерениями
  • Мыть голову или купаться
  • Завидовать или находиться в плохом настроении

На праздник не следует выбрасывать еду. Считается, что это может привести к негативным последствиям или финансовым проблемам.

Традиции праздника

Этот день считается особенным и имеет большое значение, поскольку архангел Михаил в народном воображении - это рыцарь, борющийся с нечистью и защищающий людей от злых сил.

Утром в праздник Михаила важно посетить церковь, чтобы принять участие в праздничной службе и помолиться архангелу за защиту и благословение. Это поможет начать день в духовном настроении и отметить праздник с верой и благодарностью.

Кроме этого, издавна существовало множество традиций, соблюдаемых украинцами. Важной частью праздника были пышные застолья, на которые обязательно приглашали многие гости. Также было принято выпекать хлеб и лепить пироги, которыми угощали гостей.

В Украине Михаил также почитается как покровитель охотников.

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайт "Спадщина України", Википедия.

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