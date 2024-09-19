Собор архистратига Михаила 2024 года: новая дата и традиции праздника
Собор архистратига Михаила - важное событие в христианском календаре. Праздник посвящен почитанию архангела Михаила и всех небесных сил вместе с ним.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня и традициях.
Новая дата праздника
После перехода на новый календарь все непереходные праздники стали отмечаться на 13 дней раньше. Поэтому в 2024 году праздник приходится на 8 ноября.
В этот день православная церковь чтит Архангела Михаила и всех святых ангелов. По старому календарю праздник приходился на 21 ноября.
История праздника
Согласно учению Дионисия Ареопагита, ангелы делятся на девять чинов, которые распределены на три иерархии:
- Высшие чины: серафимы, херувимы и престолы
- Средние чины: доминаты, силы и властители
- Низшие чины: начала, архангелы и ангелы.
Несмотря на разные уровни и наименования, все эти чины вместе собраны под председательством архистратига Михаила, возглавляющего ангеловский собор.
Первоначально, в раннехристианские времена, были распространены учения об ангелах как о божественных сущностях, что привело к поклонению им как богам. Церковь признала эти идеи опасными и созвала собор в Лаодикии, где осудила поклонение ангелам, постановив чествовать их как служителей Божиих и телохранителей человечества.
Поэтому празднование Собора Архангела Михаила было установлено на 8 ноября, которое символически соответствует 9 месяцам после марта, что считается первым месяцем после сотворения мира.
Что нельзя делать в этот день
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, на праздник нельзя делать следующее:
- Заниматься тяжелым физическим трудом
- Братья в руки острые предметы
- Сплетничать, наговаривать на других
- Осуждать людей, желать зла
- Отказывать нуждающимся в помощи
- Ссориться или конфликтовать, злословить
- Оказывать услуги с корыстными намерениями
- Мыть голову или купаться
- Завидовать или находиться в плохом настроении
На праздник не следует выбрасывать еду. Считается, что это может привести к негативным последствиям или финансовым проблемам.
Традиции праздника
Этот день считается особенным и имеет большое значение, поскольку архангел Михаил в народном воображении - это рыцарь, борющийся с нечистью и защищающий людей от злых сил.
Утром в праздник Михаила важно посетить церковь, чтобы принять участие в праздничной службе и помолиться архангелу за защиту и благословение. Это поможет начать день в духовном настроении и отметить праздник с верой и благодарностью.
Кроме этого, издавна существовало множество традиций, соблюдаемых украинцами. Важной частью праздника были пышные застолья, на которые обязательно приглашали многие гости. Также было принято выпекать хлеб и лепить пироги, которыми угощали гостей.
В Украине Михаил также почитается как покровитель охотников.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайт "Спадщина України", Википедия.