Собор архистратига Михаила 2024: історія свята і традиції

Дата свята

В Православній Церкві це свято відзначають 21 листопада за новим стилем (8 листопада - за старим).

Його відзначають у листопаді, дев’ятому місяці від березня, оскільки раніше рік починався саме з березня. Це символізує дев'ять ангельських чинів у християнському богослов’ї.

Восьмий день місяця (за старим стилем) нагадує про майбутній Собор всіх небесних сил, що відбудеться в день Страшного Суду, який святі отці називали "днем восьмим".

Історія свята

Архангел Михаїл вшановується як захисник християнської віри та борець проти зла та темних сил. Свято Собору Архангела Михаїла та всіх небесних сил було встановлене на початку IV століття, щоб підкреслити важливу роль ангелів у християнській традиції.

Ангели, з грецької "вісники", вважаються посередниками між Богом і людьми, і їх шанують у різних релігіях, включаючи християнство, юдаїзм та іслам. У Біблії згадується кілька ангелів, які мають особливі місії перед Богом, зокрема Михаїл та Гавриїл. Пізніші твори додали інші імена, такі як Рафаїл і Уриїл.

У IV столітті богослов Діонісій Ареопагіт написав трактат "Про небесну ієрархію", де описав структуру ангельського світу, що поділяється на три групи та дев'ять чинів. Серед них архангели, зокрема Михаїл, займають важливе місце як захисники людей від зла. У книзі "Одкровення" Михаїл постає як головний воїн, що веде боротьбу проти диявола. Його вважають символом духовної перемоги над темними силами, і вірян покладаються на його захист у духовній боротьбі.

Архангел Михаїл продовжує залишатися для християн уособленням сили та справедливості, яка веде їх до перемоги над злом.

Що не можна робити у цей день

У день Собору архистратига Михаїла існують певні заборони, яких слід дотримуватися. Не можна засуджувати інших, бажати зла, обмовляти або заздрити. Шахрайство та обман в цей день особливо засуджуються, оскільки це може викликати гнів архангела Михаїла.

Відмова в допомозі теж вважається неприпустимою, якщо до вас звернулися з проханням. Варто утриматися від важкої фізичної праці та домашніх робіт. Після святкового застілля залишки їжі не можна викидати - їх краще віддати близьким або нужденним.

Традиції та звичаї

Михайлів день здавна відзначався у Київській Русі як радісне свято. Після завершення сільськогосподарських робіт та перед настанням зими селяни могли відпочити та насолодитися святкуванням.

У цей день було заведено запрошувати гостей або відвідувати друзів. Господарі накривали рясний стіл з хлібом, пирогами, м’ясними стравами, пивом та медовухою. Святкування тривало цілий тиждень, до початку Різдвяного посту.

Цей день також вважався часом милосердя та допомоги нужденним. Люди відпочивали у колі сім'ї, залагоджували конфлікти та зміцнювали відносини. Багато хто йшов до церкви, щоб запалити свічку перед іконою Михайла та помолитися, хоча звертатися до архангела можна було і вдома - вважалося, що він обов’язково почує щирі молитви.