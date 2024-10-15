Собор архистратига Михаила 2024: история праздника и традиции

Дата праздника

В Православной Церкви этот праздник отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября - по старому).

Его отмечают в ноябре, в девятом месяце с марта, поскольку раньше год начинался именно с марта. Это символизирует девять ангельских чинов в христианском богословии.

Восьмой день месяца (по старому стилю) напоминает о предстоящем Соборе всех небесных сил, который состоится в день Страшного Суда, который святые отцы называли "днем восьмым".

История праздника

Архангел Михаил почитается как защитник христианской веры и борец против зла и темных сил. Праздник Собора Архангела Михаила и всех небесных сил был установлен в начале IV века, чтобы подчеркнуть важную роль ангелов в христианской традиции.

Ангелы, из греческой "вестники", считаются посредниками между Богом и людьми, и их почитают в разных религиях, включая христианство, иудаизм и ислам. В Библии упоминается несколько ангелов, имеющих особые миссии перед Богом, в частности Михаил и Гавриил. Более поздние произведения добавили другие имена, такие как Рафаил и Уриил.

В IV веке богослов Дионисий Ареопагит написал трактат "О небесной иерархии", где описал структуру ангельского мира, делящуюся на три группы и девять чинов. Среди них архангелы, в частности Михаил, занимают важное место в качестве защитников от зла. В книге "Откровение" Михаил выступает как главный воин, ведущий борьбу против дьявола. Его считают символом духовной победы над темными силами, и верующие полагаются на его защиту в духовной борьбе.

Архангел Михаил продолжает оставаться для христиан олицетворением силы и справедливости, ведущей их к победе над злом.

Что нельзя делать в этот день

В день Собора архистратига Михаила существуют определенные запреты, которые следует соблюдать. Нельзя осуждать других, желать зла, оговаривать или завидовать. Мошенничество и обман в этот день особенно осуждаются, поскольку это может вызвать гнев архангела Михаила.

Отказ в помощи тоже считается недопустимым, если к вам обратились с просьбой. Следует воздержаться от тяжелого физического труда и домашних работ. После праздничного застолья остатки пищи нельзя выбрасывать - их лучше отдать близким или нуждающимся.

Традиции и обычаи

День Михайла издавна отмечался в Киевской Руси как радостный праздник. После завершения сельскохозяйственных работ и до наступления зимы крестьяне могли отдохнуть и насладиться празднованием.

В этот день было принято приглашать гостей или посещать друзей. Хозяева накрывали обильный стол с хлебом, пирогами, мясными блюдами, пивом и медовухой. Празднование длилось целую неделю, до начала Рождественского поста.

Этот день также считался временем милосердия и помощи нуждающимся. Люди отдыхали в кругу семьи, улаживали конфликты и укрепляли отношения. Многие шли в церковь, чтобы зажечь свечу перед иконой Михаила и помолиться, хотя обращаться к архангелу можно было и дома - считалось, что он обязательно услышит искренние молитвы.