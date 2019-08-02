Собчак выходит замуж: кто ее новый избранник (фото)

Известная телеведущая Ксения Собчак собирается выйти замуж за 44-летнего режиссера Константина Богомолова, с которым она закрутила роман еще будучи замужем за актером Максимом Виторганом. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Cosmo.

Сообщается, что свадьба запланирована на сентябрь этого года. Сначала пара скрывала свои отношения, но их неоднократно видели вместе во время различных путешествий и светских мероприятий.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: instagram.com/konbog75)

Вчера, в первый день августа, Богомолов публично признался 37-летней Собчак в своих чувствах. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал видеоролик с Ксенией и написал, что любит ее.

Ксения Собчак (видео: instagram.com/konbog75)

При этом на руке, на безымянном пальце, счастливой Собчак появилось обручальное кольцо.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Как трогательно!

Какая красивая;

Прекрасная Ксения! Фото лучатся позитивной энергией. Очередное подтверждение того, что миром и жизнью правит любовь! И как же здорово, что люди умеют любить... Пусть и не все, но все же!

Ми-ми-ми... аж завидно;

Эх, а зачем так вслух?

Ну наконец-то;

Главное, чтоб это реально было искренне, для себя. А не на публику. Остальное неважно.

Рада за Вас!

Боже... я сейчас расплачусь... это так мило.

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что Собчак прожила в браке с Виторганом 6 лет. После расставания они сохранили дружественные отношения, кроме того, у них есть сын Платон.

Константин Богомолов с дочерью (фото: instagram.com/konbog75)

По слухам, брак распался из-за того, что Собчак закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте.