Собчак выходит замуж: кто ее новый избранник (фото)

Ксения Собчак собралась замуж
Известная телеведущая Ксения Собчак собирается выйти замуж за 44-летнего режиссера Константина Богомолова, с которым она закрутила роман еще будучи замужем за актером Максимом Виторганом. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Cosmo.
Сообщается, что свадьба запланирована на сентябрь этого года. Сначала пара скрывала свои отношения, но их неоднократно видели вместе во время различных путешествий и светских мероприятий.
Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: instagram.com/konbog75)
Вчера, в первый день августа, Богомолов публично признался 37-летней Собчак в своих чувствах. На своей странице в Instagram режиссер опубликовал видеоролик с Ксенией и написал, что любит ее.
Ксения Собчак (видео: instagram.com/konbog75)
При этом на руке, на безымянном пальце, счастливой Собчак появилось обручальное кольцо.
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
Скриншоты с Instagram
Стоит отметить, что Собчак прожила в браке с Виторганом 6 лет. После расставания они сохранили дружественные отношения, кроме того, у них есть сын Платон.
Константин Богомолов с дочерью (фото: instagram.com/konbog75)
По слухам, брак распался из-за того, что Собчак закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.
Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте.