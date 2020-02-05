Собаку за газ: скандал с Брагаром и пенсионеркой получил странную развязку

Продать собаку и заплатить за газ - правительству поручили разобраться со скандальной ситуацией, в которую попал Евгений Брагар, нардеп от "Слуги народа". Следовало выяснить, насколько пенсионерка Любовь Павловна из Аджанки Кировоградской области нуждается в деньгах на оплату коммуналки.

Как оказалось, женщина должна платить 300-350 грн в месяц, поскольку получает субсидию. Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам Ковалив, пенсионерка с начала отопительного сезона получила субсидию в размере 3500 гривен.

"Что в среднем позволило этой семье платить не более 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", - отметила Ковалив.

Чиновник также добавила, что задачей власти является уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Любови Павловны. Одним из способов является программы энергоэффективности и замены котлов.

Стоит напомнить, что скандал разгорелся после заявления депутата от "Слуги Народа" Евгения Брагара на телеканале "112 Украина". В студию позвонила пенсионерка, спросив, как ей платить за коммуналку при пенсии 2000 гривен и такими высокими тарифами. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку "элитной породы", которая может бегать у нее во дворе.

Позже нардеп извинился, сказав, что в политике недавно и еще не научился отвечать на столь "чувствительные вопросы". И имел в виду совсем не то: он хотел сказать, что некоторые получатели субсидий обманывают государство, живя на широкую ногу.