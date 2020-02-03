Собаку за газ: как накажут скандального депутата Брагара

Евгений Брагар попал в скандал после того, как в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке, которая жаловалась на большие тарифы за газ, продать свою собаку, чтобы оплатить счета.

Заместитель руководителя парламентской фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нет никакого смысла наказывать нардепа Евгения Брагаря внутри партии за его неудачное высказывание.

Корниенко отметил, что Брагарь и так почувствовал на себе огромное моральное осуждение. Кроме того, в сети появилось множество мэмом после его высказывания.

При этом Корниенко подчеркнул, что необходимо исправлять саму причину этого инцидента. А причина в том, что она связана не столько с Евгением, как в самой ситуации с тарифами и платежами.

Напомним, что пенсионерка из Аджанки в Кировоградской области пожаловалась на то, что она получает пенсию 2 тысячи гривен, а за январь ей пришла платежка в 1953 гривен за газ, плюс еще 154 гривен - за его транспортировку.

Гости передачи спросили ее, есть ли субсидия. На что женщина ответила, что этой субсидии все равно не хватает. При этом депутат Евгений Брагарь заявил, что если у женщины во дворе есть собака элитной породы, то она может продать ее и заплатить за газ.